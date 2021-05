ŠTÚDIA: Pamäť môže zhoršiť aj krátkodobo nadmerne znečistený vzduch

Londýn 6. mája (TASR) - Zhoršiť pamäť a oslabiť schopnosť myslenia u starších mužov môžu už aj krátkodobo zvýšené hodnoty znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami. Vyplýva to z výskumu zverejneného v pondelok vo vedeckom on-line časopise Nature Aging, píše denník The Guardian.



Vedci v USA a Číne zhromaždili výsledky niekoľkých kognitívnych testov od takmer tisícky mužov, belochov s priemerným vekom 69 rokov žijúcich v oblasti širšej aglomerácia mesta Boston, a porovnali ich s miestnou hodnotou jemných častíc v ovzduší (PM2,5).



Podľa výsledkov štúdie boli vyššie hladiny PM2,5 - namerané v priebehu štyroch týždňov pred tým, než sa vzorka mužov podrobila vedeckým testom - spojené s horším kognitívnym výkonom týchto mužov pri plnení úloh zameraných na plynulosť reči alebo schopnosti zapamätať si slová či postupnosť čísel.



Vplyv znečistenia ovzdušia na kognitívne schopnosti mužov bol zrejmý aj napriek tomu, že koncentrácie PM2,5 zostali pod hodnotou desať mikrogramov na meter kubický vzduchu, čo je hraničná hodnota znečistenia vzduchu odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Táto hodnota sa ale v Londýne a mnohých ďalších veľkomestách bežne porušuje, píše The Guardian.



Zistenia štúdie vychádzajú z pribúdajúcich dôkazov, že vystavenie znečisteniu jemnými časticami vo vzduchu, zdrojom ktorých sú prevažne spaľovacie motory dopravných prostriedkov a priemyselné podniky, je škodlivé nielen pre srdce a pľúca, ale aj pre citlivé nervové tkanivá v mozgu.



Štúdia tiež prekvapivo zistila, že výsledky testov boli menej ovplyvnené krátkodobým zvýšením znečistenia ovzdušia v prípade, ak muži užívali aspirín alebo iné nesteroidné protizápalové lieky známe ako NSAID, ktoré znižujú bolesť, horúčku i zápal.



"Naša štúdia naznačuje, že krátkodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia môže súvisieť s krátkodobými zmenami kognitívnych funkcií a že NSAID môžu tento vzťah modifikovať," píšu autori štúdie. Podľa jedného z názorov môžu tieto lieky proti bolesti pomôcť zmierniť zápal vyvolávaný práve jemnými časticami, ktoré sa dostávajú do mozgu.



Častice PM2,5 sú dostatočne malé na tom, aby prenikli hlboko do pľúc a obehového systému ľudského organizmu a spôsobili zdravotné ťažkosti, uvádza sa v štúdii, ktorú na svojej webovej stránke zverejnil časopis Nature.



Tieto častice vznikajú najmä pri spaľovaní fosílnych palív v doprave, výrobe elektrickej energie a v poľnohospodárstve. PM2,5 podľa štúdie spôsobujú viac ako 800.000 predčasných úmrtí ročne.