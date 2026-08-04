< sekcia Zahraničie
Pamäti ruského opozičného politika Nadeždina stiahli v Rusku z predaja
Nadeždin už 20. júla upozornil, že jeho autobiografia zmizla z ponuky platformy Wildberries.
Autor TASR
Moskva 4. augusta (TASR) - Autobiografia ruského politika Borisa Nadeždina s názvom Rad za nádejou: Autobiografia s otvoreným koncom zmizla z ponuky ruských internetových kníhkupectiev a online obchodov vrátane Wildberries. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) na to upozornil ruský nezávislý spravodajský server Viorstka, píše TASR.
Spoločnosť LitRes uviedla, že knihu stiahli z predaja na základe rozhodnutia vydavateľa, ktorý vlastní práva. Ide o vydavateľstvo Eksmo, na ktorého webovej stránke titul stále figuruje, no nie je možné ho kúpiť.
Nadeždin už 20. júla upozornil, že jeho autobiografia zmizla z ponuky platformy Wildberries. Na e-shope Ozon jej cena vzrástla z pôvodných 500 až 700 rubľov (5,38 - 7,53 eura) na desaťnásobok. Politik to komentoval so žartom, že mohol zbohatnúť, no „zahraniční agenti“ majú zákaz poberať honoráre.
Server Viorstka našiel knihu v predaji už iba na Jandeks.Markete za 5500 rubľov (59,11 eura). Podľa RFE/RL cena knihy medzičasom stúpla na 5716 rubľov (61,51 eura).
Nadeždin, ktorý kritizuje politiku súčasného ruského vedenia, sa pokúsil zaregistrovať ako kandidát v septembrových voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Ruské ministerstvo spravodlivosti ho však 10. júla zaradilo do registra takzvaných zahraničných agentov. O týždeň neskôr ho súd v Moskovskej oblasti pokutoval sumou 1000 rubľov (10,76 eura) za údajné zobrazovanie extrémistickej symboliky. Dôvodom bol odkaz na video, v ktorom sa objavila fotografia opozičného politika Alexeja Navaľného. Nadeždin následne oznámil, že svoju predvolebnú kampaň ukončuje.
Tretieho augusta Nadeždin, vo videu nakrútenom s Eiffelovou vežou v pozadí, oznámil, že z Ruska odišiel. V júni proti nemu úrady začali konanie v súvislosti s kontaktmi s organizáciou označenou v Rusku za nežiaducu. Dôvodom bol rozhovor pre nezávislý portál Meduza.
Nadeždin sa politike venuje od začiatku 90. rokov. Bol poslancom Štátnej dumy a členom viacerých pravicovoliberálnych strán, pričom nepatril k tzv. nesystémovej opozícii. V roku 2024 dostal povolenie zbierať podpisy potrebné na kandidatúru v prezidentských voľbách, jeho kandidatúru však napokon nezaregistrovali.
Spoločnosť LitRes uviedla, že knihu stiahli z predaja na základe rozhodnutia vydavateľa, ktorý vlastní práva. Ide o vydavateľstvo Eksmo, na ktorého webovej stránke titul stále figuruje, no nie je možné ho kúpiť.
Nadeždin už 20. júla upozornil, že jeho autobiografia zmizla z ponuky platformy Wildberries. Na e-shope Ozon jej cena vzrástla z pôvodných 500 až 700 rubľov (5,38 - 7,53 eura) na desaťnásobok. Politik to komentoval so žartom, že mohol zbohatnúť, no „zahraniční agenti“ majú zákaz poberať honoráre.
Server Viorstka našiel knihu v predaji už iba na Jandeks.Markete za 5500 rubľov (59,11 eura). Podľa RFE/RL cena knihy medzičasom stúpla na 5716 rubľov (61,51 eura).
Nadeždin, ktorý kritizuje politiku súčasného ruského vedenia, sa pokúsil zaregistrovať ako kandidát v septembrových voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Ruské ministerstvo spravodlivosti ho však 10. júla zaradilo do registra takzvaných zahraničných agentov. O týždeň neskôr ho súd v Moskovskej oblasti pokutoval sumou 1000 rubľov (10,76 eura) za údajné zobrazovanie extrémistickej symboliky. Dôvodom bol odkaz na video, v ktorom sa objavila fotografia opozičného politika Alexeja Navaľného. Nadeždin následne oznámil, že svoju predvolebnú kampaň ukončuje.
Tretieho augusta Nadeždin, vo videu nakrútenom s Eiffelovou vežou v pozadí, oznámil, že z Ruska odišiel. V júni proti nemu úrady začali konanie v súvislosti s kontaktmi s organizáciou označenou v Rusku za nežiaducu. Dôvodom bol rozhovor pre nezávislý portál Meduza.
Nadeždin sa politike venuje od začiatku 90. rokov. Bol poslancom Štátnej dumy a členom viacerých pravicovoliberálnych strán, pričom nepatril k tzv. nesystémovej opozícii. V roku 2024 dostal povolenie zbierať podpisy potrebné na kandidatúru v prezidentských voľbách, jeho kandidatúru však napokon nezaregistrovali.