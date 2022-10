Pamätník národného písomníctva v Prahe sa zmenil na Múzeum literatúry

Praha 19. októbra (TASR) - Pamätník národného písomníctva (PNP) v Prahe zmenil svoj názov aj pôsobisko. Ako Múzeum literatúry sa novo verejnosti otvára v Petschkovej vile v mestskej štvrti Bubeneč, v niekdajšej budove čínskeho veľvyslanectva.



Nové miesto hľadala inštitúcia od 90. rokov, keď sa do Strahovského kláštora, kde bol doteraz PNP umiestnený, vrátil rád premonštrátov. Podľa riaditeľa PNP Zdeňka Freislebena navyše slovo "pamätník" evokuje čosi zakonzervovaného, čím táto ustanovizeň rozhodne nechce byť, informuje spravodajská stanica ČT24.



Voľba nakoniec padla na klasicistickú vilu na Pelléovej ulici. Poslední súkromní majitelia tohto domu patrili k židovskej bankárskej a podnikateľskej rodine Petschkovcov.



Tí opustili vtedajšie Československo ešte pred nástupom nacizmu. Vila sa po druhej svetovej vojne stala majetkom štátu; užívala ju ambasáda Čínskej ľudovej republiky.



PNP vznikol v 50. rokoch, keď bol založený Pamätník národnej kultúry. Po tom, ako boli komunistickou mocou donútení premonštráti opustiť Strahovský kláštor, prevzal ho PNP vrátane knižnice a knihovníckych fondov. V reštitúciách bol kláštor rádu vrátený.



"Po 70 rokoch meníme určitú koncepciu svojej činnosti. Nemyslím si, že by sme prestali byť pamätníkom národného písomníctva, ale už v minulosti sme pre zahraničie vystupovali ako múzeum českej literatúry, a usúdili sme, že by bolo vhodné, keby sme to zakotvili aj do názvu nového múzea," vysvetlil Freisleben.



Nové expozície znamenajú okrem iného posun od historických priestorov kláštora do "súčasného sveta". Predstavujú takmer tisícku exponátov v desiatich sálach.



Súčasťami múzea sú kaviareň, programová hala, študovňa, odborné pracoviská a rozsiahla záhrada. Do 23. októbra bude vstup do múzea voľný a ponúkne programy pre dospelých aj deti.