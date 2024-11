Pamätník povstania vo varšavskom gete sa stal terčom vandalov

Varšava 16. novembra (TASR) – Terčom vandalizmu sa stal pamätník pripomínajúci povstanie vo varšavskom židovskom gete z apríla 1943, ktorý sa nachádza neďaleko Múzea dejín poľských židov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Komunálni pracovníci odstraňovali z kameňov pomocou čistiacich prostriedkov asi 50-centimetrový pás červenej a čiernej farby. Na mieste bola aj polícia.



Poľská vláda dôrazne odsúdila zneuctenie tohto pamätného miesta a čin označila za "akt vandalizmu". Takéto činy sú "útokom na dejiny a na hodnoty, ktoré nás ako spoločnosť spájajú", uviedlo na svojej webovej stránke poľské ministerstvo zahraničných vecí.



Izraelský veľvyslanec v Poľsku Jacov Livne vyzval poľské úrady, aby páchateľov vypátrali a postavili pred súd. "Nie je to prvý prípad antisemitského vandalizmu. Zastaviť ho môžu len rozhodné kroky," uviedol na sieti X.



K zodpovednosti za poškodenie pamätníka vysokého 11 metrov, ktorý sa nachádza na mieste. kde počas povstania došlo k niekoľkým ozbrojeným stretom, sa zatiaľ nikto neprihlásil. Červeno-čierny pruh však môže pripomínať farby Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ktorej príslušníci sú prezývaní banderovci podľa svojho vodcu Stepana Andrijovyča Banderu.



Bojovníci UPA zabili v rokoch 1943 - 1945 vo Volynskej oblasti okolo 100.000 príslušníkov poľskej menšiny. Oblasť obývaná prevažne Ukrajincami patrila do roku 1939 Poľsku, no po uzatvorení Paktu Hitler-Stalin pripadla vtedajšiemu Sovietskemu zväzu.



Povstanie vo varšavskom gete sa začalo 19. apríla 1943, potlačené bolo 16. mája. Židia v ňom žijúci sa takto pokúsili vzoprieť masovým deportáciám do koncentračných táborov. V gete, v ktorom sa kedysi tiesnilo okolo 450.000 židov, sa v lete 1942 nachádzalo len okolo 50.000 ľudí.



Povstanie prežila len hŕstka ľudí. Nacisti poslali väčšinu obyvateľov geta na smrť do vyhladzovacieho tábora Treblinka.