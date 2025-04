Pamiatku pápeža Františka si uctili aj v Buenos Aires

Buenos Aires 26. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili pred katedrálou v argentínskej metropole Buenos Aires, aby si modlitbami, omšou pod holým nebom i procesiou v uliciach mesta uctili pamiatku zosnulého pápeža Františka, rodáka z Argentíny. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že obrady v argentínskej metropole sa konali približne v čase pápežovho pohrebu v Ríme.



Historické námestie Plaza de Mayo bolo plné mladých ľudí a rodín, komunít, ktorým pápež František opakovane adresoval povzbudivé posolstvá.



„Mnohých z nás mladých, ktorí sme boli vzdialení od cirkvi, Františkove slová k cirkvi priblížili,“ povedala 26-ročná Daniela Wenceslaová. „Dnes je František najdôležitejšou osobou v našej krajine a chceme mu vzdať túto poctu,“ doplnila podľa agentúry Reuters.



Arcibiskup Buenos Aires Jorge García Cuerva zhromaždených nabádal, aby pokračovali v diele zosnulého pápeža. „Buďme otvorenou cirkvou, akou si nás František vždy prial mať, nepokojnou cirkvou, ktorá sa mobilizuje,“ vyzval García Cuerva.



„Stále nedokážeme úplne uchopiť ani pochopiť jeho globálne vodcovstvo; plačeme, pretože nám už tak veľmi chýba,“ povedal García Cuerva. „Plačeme za Františkom, robíme to z hĺbky srdca, bez hanby. Plačeme, pretože sa cítime ako siroty,“ dodal arcibiskup podľa agentúry Reuters.



Vyzval však spomenúť si na odkaz pápeža, keď povedal: „Dnešnému svetu chýbajú slzy. Plačú tí, ktorí sú marginalizovaní, vyvrheli, plačú opovrhovaní, ale my, ktorí žijeme bez veľkých problémov, nevieme plakať. Určité fakty života však možno vidieť len očami očistenými slzami.“



Vo svojej kázni arcibiskup Buenos Aires pripomenul pápežovu angažovanosť voči chudobným a marginalizovaným: „Ako dobrý otec, František bol tu pre každého, ale osobitne sa staral o najslabších, marginalizovaných a chorých v spoločnosti.“



Napriek nočnému dažďu a chladu si desiatky ľudí na námestí Plaza de Mayo postavili v noci na sobotu stany, modlili sa tam a spoločne čakali na začiatok omše i Františkovho pohrebu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.



Na námestí ľudia rozostavili i veľké fotografie pápeža a obrazy Panny Márie Lujánskej, ktoré boli osvetlené sviečkami a ozdobené vatikánskymi a argentínskymi vlajkami. Smútiaci ľudia držali v rukách aj transparenty s niektorými z najtypickejších sloganov Františkovho pontifikátu: „Robte hluk“ a „Snívajte vo veľkom“. Na neďaleký obelisk bol premietaný obraz pápeža s jeho častou výzvou: „Prosím, nezabúdajte sa za mňa modliť“.



Po omši pred katedrálou - kde bol vtedajší Jorge Bergoglio arcibiskupom až do roku 2013, kým sa nestal pápežom, - veriaci v procesii niesli jeho obrazy po námestí a v rámci akejsi púte sa vydali aj chudobných častí mesta.



Niektorí zapaľovali svetlice a tancovali, iní stáli v tichom zamyslení. Pouliční predavači ponúkali obrázky a suveníry s fotografiou usmievajúceho sa pápeža.



Pre mnohých ľudí v Argentíne, ktorá je neustále sužovaná krízou, nebol pápež František len náboženským vodcom, ale aj zdrojom národnej hrdosti. Jeho ochota zastávať sa chudobných, spochybňovať konanie vlád a tešiť sa zo všetkého - od tancovania tanga, cez popíjanie maté až po hranie futbalu - mu v Argentíne zabezpečila veľkú popularitu, konštatovala AFP.



František sa po svojom zvolení za pápeža do svojej vlasti už nikdy nevrátil, aj keď zavítal do štátov v susedstve Argentíny. Zomrel na Veľkonočný pondelok (21. apríla) vo veku 88 rokov. Pochovaný bol v sobotu v jednoduchej drevenej rakve v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej po pohrebnej omši pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne.



Jorge Maria Bergoglio, syn talianskych prisťahovalcov narodený v Buenos Aires v roku 1936, sa zapísal do histórie tým, že bol vôbec prvým pápežom z Latinskej Ameriky.