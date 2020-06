Londýnsky starosta by chcel odtsrániť pamiatky spájané s otrokárstvom

Londýn 9. júna (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan v utorok povedal, že sochy a názvy ulíc Londýna, ktoré majú nejakú spojitosť s otrokárstvom, "by mali byť odstránené". Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Khan povedal, že zriadil komisiu, ktorá má posúdiť pamiatky v hlavnom meste a rozhodnúť, ktoré dedičstvo by mali pripomínať. Posudok sa týka okrem iného nástenných malieb, pouličných umeleckých diel, názvov ulíc a sôch.



Londýn je podľa Khana "jedno z najrôznorodejších miest na svete". Nedávne protesty proti rasizmu v rámci globálnej iniciatívy Black Lives Matter však poukázali na to, že sochy, pamätné dosky a názvy ulíc v meste v značnej miere odrážajú viktoriánske obdobie v Británii.



Khan označil za "nepohodlnú pravdu" skutočnosť, že "krajina a mesto za svoje bohatstvo z veľkej časti vďačí svojej úlohe v obchode s otrokmi".



Demonštranti proti rasizmu v nedeľu v meste Bristol na juhu Anglicka strhli sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona a nasprejovali grafiti na sochu Winstona Churchilla v Londýne, pripomína BBC.



Ľudia takisto podľa BBC žiadajú odstránenie sôch sporných osôb v Londýne, napríklad sochu Roberta Milligana pred jednou z budov Múzea Londýna, ktorá leží vo východnej časti mesta neďaleko finančného centra Canary Wharf. Milligan bol známy otrokár a zakladateľ jedného z obchodných uzlov v Londýne z názvom West India Quays.