Pamplona po dvojročnej prestávke otvorila slávnosti svätého Fermína

Pamplona 6. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa v stredu na poludnie zúčastnili v severošpanielskom meste Pamplona na slávnostnom otvorení osláv sviatku svätého Fermína. Predchádzajúce dva ročníky tohto sviatku boli zrušené z dôvodu koronavírusovej pandémie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Oslavy sa o 12.00 h miestneho času spúšťajú odpálením zábavnej pyrotechniky, takzvanej rakety chupinazo, a trvajú do polnoci v noci na 15. júla. Súčasťou týchto deväťdňových (6. – 14. júla) slávností sú raňajšie behy pred býkmi, kde ľudia bežia pred šesticou zvierat vydláždenými uličkami po trase s dĺžkou 849 metrov. Býky neskôr večer zabijú v býčích zápasoch.



Samotné pamplonské súťaže sa majú začať vo štvrtok 7. júla ráno.



Desiatky aktivistov za práva zvierat v utorok vyšli do ulíc Pamplony, aby vyjadrili nesúhlas s krutým zaobchádzaním so zvieratami počas behov pred býkmi. Aktivisti boli prezlečení za dinosaury a žiadali zrušenie býčích zápasov, priblížila AP. Od roku 1910 zomrelo počas týchto behov 16 ľudí.



Oslavy boli v rokoch 2020 a 2021 zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Predtým boli pamplonské býčie slávnosti naposledy odložené v roku 1930 v období španielskej občianskej vojny.



Pamplona sa nachádza v španielskom autonómnom spoločenstve Navarra a má niečo vyše 200.000 obyvateľov. Počas býčích behov sa počet ľudí v meste zvyšuje až na milión.



Americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Ernest Hemingway opísal sviatok sv. Fermína vo svojom románe z roku 1926 Slnko aj vychádza (The Sun Also Rises).



Udržanie býčích zápasov je zakotvené v španielskej ústave ako súčasť kultúrneho dedičstva krajiny. Tieto súťaže sú stále veľmi populárne, hoci hnutie za ich zrušenie naberá na sile.