Pamplona: Pri poslednom behu sa zranili traja ľudia

Madrid 14. júla (TASR) - Dvaja Američania-šesťdesiatnici a jeden mladý Španiel utrpeli v pondelok zranenia počas ôsmeho a zároveň posledného tohoročného behu s býkmi v severošpanielskej Pamplone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Miestny Červený kríž uviedol, že v prípade Američanov ide o 63-ročnú ženu z New Yorku a 68-ročného muža zo štátu Missouri. Muž utrpel traumatické poranenie mozgu, zatiaľ čo ženu býk kopol do chrbta a poranil jej chrbticu. Nezvyčajný je ich vek, keďže na takýchto behoch sa obvykle zúčastňujú najmä mladí muži. Nijakého z účastníkov pondelňajšieho behu však býky nenabrali na rohy.



Podľa predbežných údajov Červeného kríža bolo tento rok v dôsledku ôsmich behov s býkmi celkovo hospitalizovaných 40 ľudí, z toho šesť pre nabratie na rohy. DPA uvádza, že ide o najvyšší počet hospitalizácií od roku 2020.



Deväťdňové slávnosti sv. Firmína v Pamplone, ktorých počiatok sa datuje do stredoveku, sa stali celosvetovo známymi vďaka románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926.



Do Pamplony na tieto slávnosti každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov, a to aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat. Oslavy sú známe najmä vďaka tradičným behom s býkmi, avšak ich súčasťou sú aj koncerty či náboženské procesie.



Vrcholom jednotlivých dní je však ranný beh so šiestimi býkmi, ktorý sa začína o 8.00 h ráno. Na zhruba trojminútovom behu úzkymi uličkami v centre mesta sa tradične zúčastňujú stovky ľudí. Trasa dlhá necelých 850 metrov vedie z ohrady do mestskej býčej arény, kde zvieratá večer zabijú pri býčích zápasoch.



Prvý beh sa koná deň po otvorení festivalu, čo bolo tentokrát uplynulý pondelok ráno. Každoročne sa pri takýchto behoch zrania desiatky ľudí, zranenia im zväčša spôsobia pády, výnimočnejšie ich býk pošliape či naberie na rohy.



V minulosti však došlo aj k viacerým úmrtiam. DPA uvádza, že len od roku 1924 zahynulo pri behoch 16 ľudí. Beh sledujú ľudia z okien i okolia jeho trasy a vysiela ho aj celoštátna televízia.