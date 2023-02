Panáhího pustili z väzenia v Iráne na kauciu po tom, čo začal hladovku

Teherán 3. februára (TASR) — Uznávaného iránskeho režiséra Džafara Panáhího prepustili v piatok z väzenia na kauciu. Stalo sa tak dva dni po tom, čo začal protestnú hladovku proti svojmu šesťročnému trestu a neprijímal ani vodu. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na umelcových podporovateľov.



Panáhího zatkli vlani v júli v iránskej metropole Teherán a nariadili mu odpykať si predchádzajúci trest pre obvinenia z "protištátnej propagandy" siahajúci do roku 2011, ktorý však dovtedy nebol vykonaný.



Režisér patrí k viacerým iránskym umelcom, športovcom a ďalším známym osobnostiam, ktoré Irán prenasleduje za ich kritiku úradov v období protivládnych protestov trvajúcich už celé mesiace.



Panáhí ďalej niekoľko rokov nakrúcal cenami ovenčené filmy, hoci mu úradne zakázali vycestovať a filmovať. Jeho najnovší film No Bears mal premiéru v septembri a získal si všeobecnú chválu, pričom samotný tvorca bol za mrežami. Snímka získala na Benátskom filmovom festivale v jeho neprítomnosti osobitnú cenu poroty.



Dostal aj viacero ďalších prestížnych ocenení vrátane hlavnej ceny filmového festivalu Berlinale – Zlatého medveďa, a to v roku 2015 za film Taxi Teherán. Ani jedno z medzinárodných ocenení si v dôsledku zákazu opustiť krajinu nemohol prevziať.



Prepustenie Panáhího z väzenia oznámili v piatok jeho podporovatelia vo verejnom vyhlásení. Polooficiálna iránska tlačová agentúra ISNA napísala, že keď režisér vyšiel von zo smutne známej väznice Evín v Teheráne, vítalo ho niekoľko umelcov.



Najnovšie protivládne protesty v Iránskej islamskej republike vypukli vlani v septembri. Podnietila ich smrť 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie prísnych predpisov týkajúcich sa obliekania. Mladá žena zomrela 16. septembra v policajnej väzbe.