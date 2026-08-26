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Panama a Salvádor vyhlásili pohotovosť pre sucho
Jav El Niňo donútil vyhlásiť núdzový stav aj nižšie na juhu v Peru, kde platí v tretine miest.
Autor TASR
Panama 26. augusta (TASR) - Po Hondurase a Salvádore vyhlásila mimoriadnu situáciu pre sucho spôsobené klimatickým javom El Niňo aj Panama. Ministerka vnútra Dinoska Montalvová uviedla, že to umožní úradom pripraviť sa na možné dôsledky javu, ktorý si už vynútil obmedzenie lodnej dopravy cez Panamský prieplav. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Jav El Niňo, ktorý sa vyskytuje v priemere každé dva až sedem rokov, mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy. Vedci však očakávajú, že jeho intenzita môže do konca roka dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.
Oblasti Strednej Ameriky vrátane niektorých častí Salvádoru, Hondurasu a Nikaraguy sú náchylné na extrémne poveternostné javy a momentálne sú vystavené závažnému suchu. Napríklad Honduras musel v dôsledku vyhlásiť stav pohotovosti na 80 percentách svojho územia a pre klesajúcu hladinu vody obmedzili plavbu lodí v Panamskom prieplave.
Salvádor zaviedol v utorok stav najvyššej pohotovosti, aby aktivoval monitorovanie a pomoc pre postihnuté komunity. Tamojšia civilná ochrana uviedla, že vyhlásenie stavu na celom území krajiny súvisí aj so suchom v poľnohospodárstve. V tomto ročnom období pritom zvyčajne býva dostatok zrážok.
Honduras, Panama aj Salvádor v júni aj v júli prekonali svoje mesačné teplotné rekordy, čo ešte viac zhoršilo obavy z hladomoru. V auguste bolo v Salvádore doteraz prekonaných 14 teplotných rekordov a úrady avizovali poskytnutie potravinovej pomoci pre rodiny na vidieku, ktoré nemajú zavlažovacie systémy.
Jav El Niňo donútil vyhlásiť núdzový stav aj nižšie na juhu v Peru, kde platí v tretine miest. Očakávajú, že aj intenzívne horúčavy a dažde by mohli spôsobiť veľké škody v produkcii potravín.
Jav El Niňo, ktorý sa vyskytuje v priemere každé dva až sedem rokov, mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy. Vedci však očakávajú, že jeho intenzita môže do konca roka dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.
Oblasti Strednej Ameriky vrátane niektorých častí Salvádoru, Hondurasu a Nikaraguy sú náchylné na extrémne poveternostné javy a momentálne sú vystavené závažnému suchu. Napríklad Honduras musel v dôsledku vyhlásiť stav pohotovosti na 80 percentách svojho územia a pre klesajúcu hladinu vody obmedzili plavbu lodí v Panamskom prieplave.
Salvádor zaviedol v utorok stav najvyššej pohotovosti, aby aktivoval monitorovanie a pomoc pre postihnuté komunity. Tamojšia civilná ochrana uviedla, že vyhlásenie stavu na celom území krajiny súvisí aj so suchom v poľnohospodárstve. V tomto ročnom období pritom zvyčajne býva dostatok zrážok.
Honduras, Panama aj Salvádor v júni aj v júli prekonali svoje mesačné teplotné rekordy, čo ešte viac zhoršilo obavy z hladomoru. V auguste bolo v Salvádore doteraz prekonaných 14 teplotných rekordov a úrady avizovali poskytnutie potravinovej pomoci pre rodiny na vidieku, ktoré nemajú zavlažovacie systémy.
Jav El Niňo donútil vyhlásiť núdzový stav aj nižšie na juhu v Peru, kde platí v tretine miest. Očakávajú, že aj intenzívne horúčavy a dažde by mohli spôsobiť veľké škody v produkcii potravín.