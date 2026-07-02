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Panama chce stavať väznicu, vodcovia gangov budú v úplnej izolácii
Tieto opatrenia oznámil po vlne pobúrenia vyvolanej vraždou 10-ročného dievčaťa pri útoku na jej otca a po úteku takmer 200 väzňov z väznice La Joyita pri Panama City.
Autor TASR
Panama 2. júla (TASR) - Panamský prezident José Raúl Mulino nariadil výstavbu väznice s maximálnym stupňom stráženia pre vodcov gangov. Reagoval tým na úteky väzňov a nárast násilia v celej krajine, informovala v stredu agentúra AFP.
Pripomenula, že viaceré štáty Latinskej Ameriky sa snažia napodobniť väzenský model salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho, ktorý vedie celoštátnu kampaň proti pouličným gangom – od roku 2022 bolo v jej rámci uväznených približne 92.000 ľudí.
Mulino sa síce o tejto operácii nezmienil, ale avizoval, že sprísni väzenské pravidlá, aby z väzenia nebolo možné riadiť gangy, ktoré podľa neho stoja za obchodovaním s drogami a väčšinou vrážd v Paname. Malo by ísť o úplnú izoláciu týchto vodcov, dodal bez ďalších detailov.
Tieto opatrenia oznámil po vlne pobúrenia vyvolanej vraždou 10-ročného dievčaťa pri útoku na jej otca a po úteku takmer 200 väzňov z väznice La Joyita pri Panama City. Väčšinu z nich sa už podarilo zadržať.
„Radšej budem čeliť obvineniam za preplnené väznice, ak to znamená, že gangstri nebudú ďalej vydierať, zabíjať, okrádať a šíriť drogy po uliciach našej krajiny,“ povedal prezident.
Podľa vzoru salvádorského zariadenia CECOT (Centrum pre zadržiavanie terorizmu), ktoré je známe mimoriadne prísnym režimom, teraz stavajú podobné väznice aj Ekvádor a Kostarika. Organizácie na ochranu ľudských práv však upozorňujú na rozsiahle porušovanie práv vrátane mučenia a sexuálneho násilia.
„Väzni už nebudú hosťami vo väzniciach, ktoré pripomínajú skôr letoviská,“ vyhlásil v súvislosti s tým Mulino. „Podporujem ľudské práva, ale vždy majú prednosť práva obetí,“ dodal.
Tento rok v Paname evidujú šesť vrážd na 100.000 obyvateľov, v susednom Hondurase je to 24 vrážd na 100.000 obyvateľov. Hoci obávané gangy Barrio 18 a MS-13 nie sú v Paname etablované tak ako v Hondurase či Guatemale, pôsobí tam viac ako 150 kriminálnych skupín, a to najmä v provincii Colón a v hlavnom meste Panama.
V Paname je v asi 20 väzniciach s kapacitou 14.700 osôb väznených približne 24.000 väzňov, doplnila AFP.
Pripomenula, že viaceré štáty Latinskej Ameriky sa snažia napodobniť väzenský model salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho, ktorý vedie celoštátnu kampaň proti pouličným gangom – od roku 2022 bolo v jej rámci uväznených približne 92.000 ľudí.
Mulino sa síce o tejto operácii nezmienil, ale avizoval, že sprísni väzenské pravidlá, aby z väzenia nebolo možné riadiť gangy, ktoré podľa neho stoja za obchodovaním s drogami a väčšinou vrážd v Paname. Malo by ísť o úplnú izoláciu týchto vodcov, dodal bez ďalších detailov.
Tieto opatrenia oznámil po vlne pobúrenia vyvolanej vraždou 10-ročného dievčaťa pri útoku na jej otca a po úteku takmer 200 väzňov z väznice La Joyita pri Panama City. Väčšinu z nich sa už podarilo zadržať.
„Radšej budem čeliť obvineniam za preplnené väznice, ak to znamená, že gangstri nebudú ďalej vydierať, zabíjať, okrádať a šíriť drogy po uliciach našej krajiny,“ povedal prezident.
Podľa vzoru salvádorského zariadenia CECOT (Centrum pre zadržiavanie terorizmu), ktoré je známe mimoriadne prísnym režimom, teraz stavajú podobné väznice aj Ekvádor a Kostarika. Organizácie na ochranu ľudských práv však upozorňujú na rozsiahle porušovanie práv vrátane mučenia a sexuálneho násilia.
„Väzni už nebudú hosťami vo väzniciach, ktoré pripomínajú skôr letoviská,“ vyhlásil v súvislosti s tým Mulino. „Podporujem ľudské práva, ale vždy majú prednosť práva obetí,“ dodal.
Tento rok v Paname evidujú šesť vrážd na 100.000 obyvateľov, v susednom Hondurase je to 24 vrážd na 100.000 obyvateľov. Hoci obávané gangy Barrio 18 a MS-13 nie sú v Paname etablované tak ako v Hondurase či Guatemale, pôsobí tam viac ako 150 kriminálnych skupín, a to najmä v provincii Colón a v hlavnom meste Panama.
V Paname je v asi 20 väzniciach s kapacitou 14.700 osôb väznených približne 24.000 väzňov, doplnila AFP.