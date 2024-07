Panama chce začať s deportáciou utečencov z Úžiny Darién

Panama 20. júla (TASR) - Panamská vláda chce spustiť deportačné lety utečencov, ktorí prešli do krajiny cez nebezpečnú zalesnenú oblasť Darién, v priebehu dvoch až troch mesiacov, uviedol v piatok panamský šéf pre migráciu Mojica. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lety budú hradiť Spojené štáty na základe nedávnej dohody, ktorú krajiny uzavreli začiatkom mesiaca.



"Panama momentálne stanovuje svoje potreby a požiadavky, aby mohla spustiť program a v tomto zmysle vedie rozhovory so Spojenými štátmi," uviedol Mojica. "Odhadujeme, že by sme mali byť schopní spustiť proces do dvoch až troch mesiacov," dodal.



Nový panamský prezident Jose Raul Mulino prisľúbil, že obmedzí ilegálnu migráciu a začal úzko spolupracovať s USA na kontrole prechodu cez džungľu, ktorá spája Panamu s Kolumbiou.



Panamská Úžina Darién je 265 kilometrov dlhý pás dažďového pralesa a močiarov, cez ktorý sa utečenci snažia dostať do Spojených štátov. Minulý rok prešlo cez ňu rekordných pol milióna utečencov, ktorí hľadali bezpečnosť a lepšie ekonomické príležitosti v zahraničí. Panamské úrady odhadujú, že tento rok prekročilo úžinu doteraz asi 213.702 tisíc utečencov, vrátane mnohých detí.



Oblasť Darién je mimoriadne nebezpečná. Neexistujú v nej cestné komunikácie a utečenci v nej musia prekonať divoké rieky a močiare, ako aj hrozby zo strany voľne žijúcich zvierat a ozbrojených gangov, ktoré ich okrádajú alebo od nich žiadajú peniaze za to, že ich cez džungľu prevedú.



Téma migrácie nabrala na sile pred voľbami v USA, ktoré sú cieľovou destináciou pre mnohých migrantov, pričom republikánsky kandidát a exprezident Donald Trump sľubuje silnejšie hranice a masové deportácie.