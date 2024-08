Panama deportovala prvých migrantov do Kolumbie, let zaplatili USA

Panama 20. augusta (TASR) - Panama v utorok deportovala 29 Kolumbijčanov so záznamom v trestnom registri, ktorí sa do krajiny dostali cez nehostinnú oblasť Darién. Ide tak o prvé uplatnenie dohody o repatriácii migrantov, ktorú Panama podpísala so Spojenými štátmi v júli. USA podľa dohody zaplatili let migrantov z Panamy do Kolumbie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Námestník panamského ministra bezpečnosti Luis Felipe Icaza uviedol, že ďalší let by sa mohol uskutočniť v piatok alebo v sobotu.



Washington prisľúbil Paname šesť miliónov dolárov, ktoré majú pomôcť pri repatriácii migrantov z Panamy smerom na juh. USA si od toho sľubujú oslabenie prílevu migrantov z Mexika.



V prvej fáze deportujú z Panamy migrantov so záznamom v registri trestov, no deportované môžu byť všetky osoby, ktoré vstúpia do Panamy cez oblasť Darién.



Oblasť medzi Kolumbiou a Panamou sa stala kľúčovou trasou pre migrantov, ktorí cestujú po súši z Južnej Ameriky cez Strednú Ameriku do USA. Napriek nebezpečenstvám na trase, medzi ktoré patria aj útoky zločineckých gangov, vlani prekročilo oblasť Darién vyše pol milióna nelegálnych migrantov, zväčša Venezuelčanov.