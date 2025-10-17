< sekcia Zahraničie
Panama obvinila USA z vyhrážok zrušením víz pre jej predstaviteľov
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Panamu vo februári a krajinu vyzval, aby okamžite obmedzila vplyv Číny na prieplav.
Autor TASR
Panama 17. októbra (TASR) - Panamský prezident José Raúl Mulino vo štvrtok vyhlásil, že niekto z amerického veľvyslanectva v krajine hrozí zrušením víz panamským úradníkom. Dôvodom je podľa neho tlak zo strany administratívy jeho amerického partnera Donalda Trumpa, aby krajina obmedzila svoje vzťahy s Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
V odpovedi na otázku na svojej týždennej tlačovej konferencii Mulino bez uvedenia dôkazov povedal, že úradník na americkom veľvyslanectve „hrozí odobratím víz“. Dodal, že takéto konanie „nie je v súlade s dobrými vzťahmi, ktoré sa snažím udržiavať so Spojenými štátmi“. Meno úradníka neposkytol.
Veľvyslanec USA v Paname Kevin Marino Cabrera vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že „vízum je výsada, nie právo“. Odvolal sa zároveň na ministerstvo zahraničných vecí, ktoré v septembri oznámilo úmysel obmedziť víza pre občanov krajín Strednej Ameriky konajúcich v mene Komunistickej strany Číny, ktorí podkopávajú demokraciu v regióne alebo ktorí so stranou udržiavajú vzťahy.
„Môžu udeľovať a odoberať víza komukoľvek, komu chcú, ale nemôžu hroziť, že ak niečo neurobíte, víza vám odoberú,“ vyhlásil Mulino vo štvrtok. Poznamenal tiež, že základný problém – konflikt medzi USA a Čínou – „sa Panamy netýka“.
AP pripomína, že Panama je na napätie medzi Washingtonom a Pekingom obzvlášť citlivá, a to kvôli strategicky dôležitému Panamskému prieplavu. Podľa Mulina si Panama zachová neutralitu prieplavu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Panamu vo februári a krajinu vyzval, aby okamžite obmedzila vplyv Číny na prieplav. Panama dôrazne poprela vplyv Pekingu na prevádzku prieplavu, ale podľahla tlaku USA, aby spoločnosť so sídlom v Hongkongu, ktorá prevádzkuje prístavy na oboch koncoch prieplavu, predala svoju koncesiu americkému konzorciu.
V odpovedi na otázku na svojej týždennej tlačovej konferencii Mulino bez uvedenia dôkazov povedal, že úradník na americkom veľvyslanectve „hrozí odobratím víz“. Dodal, že takéto konanie „nie je v súlade s dobrými vzťahmi, ktoré sa snažím udržiavať so Spojenými štátmi“. Meno úradníka neposkytol.
Veľvyslanec USA v Paname Kevin Marino Cabrera vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že „vízum je výsada, nie právo“. Odvolal sa zároveň na ministerstvo zahraničných vecí, ktoré v septembri oznámilo úmysel obmedziť víza pre občanov krajín Strednej Ameriky konajúcich v mene Komunistickej strany Číny, ktorí podkopávajú demokraciu v regióne alebo ktorí so stranou udržiavajú vzťahy.
„Môžu udeľovať a odoberať víza komukoľvek, komu chcú, ale nemôžu hroziť, že ak niečo neurobíte, víza vám odoberú,“ vyhlásil Mulino vo štvrtok. Poznamenal tiež, že základný problém – konflikt medzi USA a Čínou – „sa Panamy netýka“.
AP pripomína, že Panama je na napätie medzi Washingtonom a Pekingom obzvlášť citlivá, a to kvôli strategicky dôležitému Panamskému prieplavu. Podľa Mulina si Panama zachová neutralitu prieplavu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Panamu vo februári a krajinu vyzval, aby okamžite obmedzila vplyv Číny na prieplav. Panama dôrazne poprela vplyv Pekingu na prevádzku prieplavu, ale podľahla tlaku USA, aby spoločnosť so sídlom v Hongkongu, ktorá prevádzkuje prístavy na oboch koncoch prieplavu, predala svoju koncesiu americkému konzorciu.