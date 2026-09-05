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Panama pre extrémne sucho zníži počet lodí prechádzajúcich prieplavom
Cez Panamský prieplav prechádza približne päť percent svetového námorného obchodu a zhruba 40 percent kontajnerovej dopravy Spojených štátov.
Autor TASR
Panama 5. septembra (TASR) - Úrad pre správu Panamského prieplavu (ACP) uviedol, že k tomuto kroku ho prinútila nízka hladina vody v dvoch umelých jazerách, ktoré vodnú trasu zásobujú. Počet plavidiel s povolením na preplávanie touto kľúčovou trasou spájajúcou Atlantický a Tichý oceán sa postupne zníži zo súčasných 36 na 32 lodí denne, pričom k tomuto obmedzeniu dôjde do polovice septembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Panama už vyhlásila pre fenomén El Niño celoštátny stav núdze. Ide o klimatický jav vznikajúci nad Tichým oceánom, ktorý spúšťa celosvetové zmeny v prúdení vetra, atmosférickom tlaku i zrážkach a zvyšuje globálne teploty. Očakáva sa, že tohtoročné El Niño bude najsilnejšie od začiatku porovnateľných meraní pred štyrmi desaťročiami.
Hoci tento meteorologický jav ešte nedosiahol svoj vrchol, Stredná Amerika už teraz čelí krutému suchu, čo prinútilo vyhlásiť stav núdze aj Honduras a Salvádor, pripomína AFP.
Cez Panamský prieplav prechádza približne päť percent svetového námorného obchodu a zhruba 40 percent kontajnerovej dopravy Spojených štátov. Úrady už predtým zaviedli iné opatrenia na úsporu vody, ako napríklad zníženie maximálneho ponoru – teda hĺbky, do ktorej môže byť loď ponorená – pre tie najväčšie plavidlá. V roku 2023 prinútil El Niño správu prieplavu obmedziť počet denných preplávaní až na 22 lodí.
Panama už vyhlásila pre fenomén El Niño celoštátny stav núdze. Ide o klimatický jav vznikajúci nad Tichým oceánom, ktorý spúšťa celosvetové zmeny v prúdení vetra, atmosférickom tlaku i zrážkach a zvyšuje globálne teploty. Očakáva sa, že tohtoročné El Niño bude najsilnejšie od začiatku porovnateľných meraní pred štyrmi desaťročiami.
Hoci tento meteorologický jav ešte nedosiahol svoj vrchol, Stredná Amerika už teraz čelí krutému suchu, čo prinútilo vyhlásiť stav núdze aj Honduras a Salvádor, pripomína AFP.
Cez Panamský prieplav prechádza približne päť percent svetového námorného obchodu a zhruba 40 percent kontajnerovej dopravy Spojených štátov. Úrady už predtým zaviedli iné opatrenia na úsporu vody, ako napríklad zníženie maximálneho ponoru – teda hĺbky, do ktorej môže byť loď ponorená – pre tie najväčšie plavidlá. V roku 2023 prinútil El Niño správu prieplavu obmedziť počet denných preplávaní až na 22 lodí.