Panama prijala prvé lietadlo s deportovanými osobami z USA

Panama 13. februára (TASR) - Panama prijala prvé americké vojenské lietadlo so 119 deportovanými osobami rôznych národností, ktoré budú repatriované do svojich krajín. Oznámil to vo štvrtok panamský prezident José Raúl Mulino, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Mulino ponúkol Panamu ako "zastávku" pre vyhostených migrantov z USA. Uviedol, že lietadlo pristálo ešte v stredu a na palube boli "ľudia najrôznejších národností".



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa pred dvoma týždňami v Paname stretol s tamojším prezidentom. K návšteve došlo v čase nezhôd o budúcnosti Panamského prieplavu. Trump obvinil Panamu, že jeho prevádzku prenechala Číne. Panamská vláda to dôrazne odmietla. Americký prezident varoval, že USA si prieplav "berú späť".



Rubio po návšteve vyjadril nádej, že krajina bude primerane riešiť obavy Washingtonu z čínskeho vplyvu v Panamskom prieplave.



Panamský prezident prisľúbil posilnenie spolupráce v prípade ďalšej priority novej americkej administratívy - repatriácii migrantov bez dokladov. Rubiovi navrhol využitie letiska v meste Meteti v oblasti Darién. Tamojšia hustá džungľa je hlavným priechodom pre migrantov z Južnej Ameriky do USA.



Trumpov predchodca Joe Biden uzavrel s Panamou dohodu o poskytnutí šiestich miliónov dolárov na pomoc pri vyhostení migrantov. Panama odvtedy zatvorila niekoľko hlavných trás v Dariéne a s finančnou podporou Washingtonu letecky deportovala migrantov do Kolumbie, Ekvádoru a ďalších krajín.



Americký prezident v prvý deň v úrade vyhlásil na južnej hranici USA stav núdze a prisľúbil deportovať "milióny a milióny" migrantov.