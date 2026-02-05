< sekcia Zahraničie
Panamerická organizácia varuje pred nárastom prípadov osýpok
V Mexiku má najvyššiu incidenciu štát Jalisco - po minuloročných veľkých ohniskách v Chihuahue a susednom Texase.
Autor TASR
Mexiko 5. februára (TASR) – Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO) vydala novú epidemiologickú výstrahu po prudkom náraste prípadov osýpok v celej Amerike, pričom najviac ich hlási Mexiko. PAHO vyzvala začať okamžité očkovacie kampane a upozornila, že 78 percent nedávno zistených prípadov sa týkalo neočkovaných osôb. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP, píše TASR.
V prvých troch týždňoch roka 2026 potvrdila PAHO 1031 nových prípadov osýpok v siedmich krajinách, čo predstavuje 43-násobný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najviac prípadov zaznamenalo Mexiko (740), nasledované USA (171) a Kanadou (67).
V Mexiku má najvyššiu incidenciu štát Jalisco - po minuloročných veľkých ohniskách v Chihuahue a susednom Texase. Vláda v reakcii na šírenie ochorenia zriadila mobilné očkovacie kliniky na frekventovaných miestach vrátane letísk a autobusových staníc. V hlavnom meste zriadili 2000 nových očkovacích modulov a vyzývajú aj dospelých, aby sa dali zaočkovať.
PAHO upozorňuje, že výskyt osýpok rastie už rok a dosiahol najvyššiu úroveň za posledných päť rokov, pričom za nárastom stojí návrat ochorenia v celosvetovom meradle a nedostatočné očkovanie.
Najväčší počet prípadov je medzi tínedžermi a mladými dospelými, najvyššie incidencie sú však u detí mladších ako jeden rok, čo poukazuje na nutnosť posilniť druhú dávku očkovania.
AP doplnila, že 95-percentnú zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny proti osýpkam dosiahlo len 33 percent krajín amerického kontinentu. V prípade druhej dávky je to len 20 percent štátov.
Správa PAHO nasleduje po tom, ako Kanada v novembri 2025 prišla o status krajiny, kde boli osýpky eradikované. PAHO upozornilo, že podobná situácia hrozí aj USA a Mexiku.
