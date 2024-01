Panamský prieplav sužuje sucho, Maersk vyloží náklad z lodí na vlaky

Kodaň 11. januára (TASR) - Dánska prepravná spoločnosť Maersk bude z dôvodu nízkej hladiny vody v Panamskom prieplave používať na prepravu nákladu namiesto niektorých lodí vlaky. Firma to oznámila vo štvrtok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Správa Panamského prieplavu znížila počet prechádzajúcich plavidiel aj ich zaťaženie v súvislosti s nízkou hladinou vody v Gatúnskom jazere. Voda z neho sa využíva v plavebných komorách Panamského prieplavu. Toto jazero, presnejšie priehrada, je závislé od dažďov, avšak oblasť už dlhšie sužuje sucho súvisiace s fenoménom El Nio.



Tankery a nákladné lode s obilím už v novembri začali používať výrazne dlhšie obchádzky, pretože pre problémy s vodou v Panamskom prieplave sa predlžovali čakacie doby. V súčasnosti tieto obrovské lode plávajú až okolo južného cípu Južnej Ameriky alebo úplne opačne okolo Afriky. Maersk teraz bude prepravovať náklad cez Panamu po železnici približne 80 kilometrov.



Ďalší prepravný gigant Hapag Lloyd podľa vlastného vyhlásenia neplánuje využívať železnicu ako alternatívu k Panamskému prieplavu, keďže používa väčšie lode, až s 13.000 štandardnými kontajnermi, a tamojšia železnica na to nemá potrebnú kapacitu.



Francúzsky dopravca CMA CGM už v novembri vyhlásil, že obmedzenia prepravy cez Panamský kanál a tiež zvýšené poplatky za jeho používanie majú nepriaznivé dôsledky na jeho prevádzku a bude to musieť zohľadniť aj v cenách pre zákazníkov.



Maersk aj Hapag Lloyd majú v ostatných týždňoch problémy aj v Červenom mori, odkiaľ musia v dôsledku pokračujúcich dronových útokov zo strany húsijských militantov z Jemenu odkláňať lode smerujúce z Ázie do Európy okolo juhu Afriky. Tento krok viedol v decembri medzimesačne k poklesu objemu svetového obchodu o 1,3 percenta.