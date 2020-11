Pandémia koronavírusu si v Európe vyžiadala viac ako 300.000 obetí

Paríž 7. novembra (TASR) - Viac ako 300.000 obetí vo všetkých štátoch Európy si doteraz vyžiadala pandémia koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovšej bilancie agentúry AFP, ktorú zverejnila v piatok.



Na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, podľa výpočtov AFP doteraz zomrelo 300.688 ľudí. Dve tretiny všetkých úmrtí zaregistrovali v Británii, Francúzsku, Rusku, Španielsku a Taliansku.



Od vypuknutia pandémie sa podľa agentúry koronavírusom nakazilo viac ako 12 miliónov Európanov.



Celosvetovo je Európa regiónom s druhým najvyšším počtom prípadov úmrtí na koronavírus. Predbehla ho len oblasť Latinskej Ameriky a Karibiku, kde od začiatku vypuknutia pandémie zaznamenali podľa AFP 408.841 úmrtí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala pred "explóziou" prípadov nákazy koronavírusom v európskom regióne a upozorňuje aj na nárast úmrtnosti súvisiaci s pandémiou.



Podľa odhadov WHO za predpokladu, že sa v Európe budú dôsledne nosiť rúška a zachová sa striktná kontrola zhromažďovania ľudí, "môžeme do februára v Európe zachrániť viac ako 260.000 životov".



Agentúra AFP pripomenula, že európske vlády pokračujú v sprísňovaní obmedzení v snahe zastaviť alebo zmierniť druhú vlnu pandémie choroby COVID-19, ktorá ovplyvňuje ekonomiku eurozóny i jej verejný dlh. Ako príklad uviedla návrat k lockdownom v Anglicku i Grécku, ako aj zákaz vychádzania v Taliansku a na Cypre.