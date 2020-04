Pandémia koronavírusu si v USA vyžiadala už vyše 20.000 obetí

Washington 12. apríla (TASR) - Pandémia koronavírusu si v USA vyžiadala už viac ako 20.000 obetí na životoch, čo je momentálne najviac na svete. Spojeným štátom patrí aktuálne aj prvenstvo v počte nakazených, ktorých je v krajine už vyše 519.000.



Vyplýva to z najnovšej bilancie Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v americkom Baltimore, informovala v sobotu večer spravodajská stanica CNN.



Ochoreniu COVID-19 podľa nej v USA podľahlo už najmenej 20.071 ľudí. Potvrdených prípadov nákazy je 519.453.



K hranici 20.000 mŕtvych sa podľa agentúry AFP približuje aj Taliansko, kde do soboty večera zaznamenali už 19.468 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom. Celkový počet infikovaných v Taliansku - vrátane mŕtvych a uzdravených - dosiahol 152.271.