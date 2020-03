Pandémia koronavírusu zabila vyše 20.000 ľudí, väčšinu v Európe

Paríž 25. marca (TASR) - Pandémia koronavírusu zabila na celom svete už vyše 20.000 ľudí, väčšinu z toho v Európe. Vyplýva to z výpočtu francúzskej tlačovej agentúry AFP, ktorý vychádza zo zverejnených oficiálnych údajov.



Vo svete bolo zatiaľ hlásených 20.334 úmrtí, z ktorých 13.581 zaznamenali v Európe. Najhoršie na svete je postihnuté Taliansko so 7503 úmrtiami, po ňom nasleduje Španielsko s 3434 mŕtvymi a Čína s 3281 obeťami na životoch. Práve v Číne sa nový koronavírus pôvodne objavil.



Bilancia AFP vychádza z údajov zverejnených do stredy 18.00 h.