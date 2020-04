Pandémia si vyžiadala už 100.000 obetí

Ženeva/New York 10. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala pred predčasným rušením karanténnych opatrení zavedených jednotlivými krajinami v rámci boja proti pandémii koronavírusu. Uviedla to v deň, keď počet obetí pandémie po celom svete presiahol hranicu 100.000, informovala agentúra AP.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že si želá čo najskoršie zrušenie všetkých obmedzujúcich opatrení. Varoval však, že predčasné uvoľňovanie režimu v niektorých krajinách by mohlo viesť k "smrtiacemu oživeniu" pandémie.



Tedros privítal náznaky toho, že sa šírenie vírusu spomaľuje v niektorých z najviac postihnutých európskych štátov, pričom spomenul Španielsko, Taliansko, Nemecko a Francúzsko.



Zároveň však varoval pred "znepokojujúcim zrýchľovaním" šírenia nákazy v iných častiach sveta, konkrétne v Afrike, kde sa infekcia začína rozširovať aj vo vidieckych oblastiach.



O tom, že počet úmrtí na ochorenie spôsobované novým koronavírusom presiahol hranicu 100.000 v piatok zhodne informovali agentúra AFP aj americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktoré si vedú vlastné bilancie.



Oba zdroje tiež uviedli, že po celom svete sa od vlaňajšieho decembra, keď vypukla epidémia koronavírusu v Číne, nakazilo už viac ako 1,6 milióna ľudí.