Pandémia v období 2020 - 2021 znížila počet väzňov v Európe

Brusel/Štrasburg 5. apríla (TASR) - Pandémia ochorenia Covid-19 v období od januára 2020 do januára 2021 prispela k zníženiu počtu väzňov v Európe. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom väzňov. Vyplýva to z utorkovej výročnej trestnej štatistiky o väzniciach v krajinách Rady Európy (RE), informuje spravodajca TASR.



Kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k poklesu počtu väzňov, bolo zníženie určitých druhov trestných činov v dôsledku obmedzenia pohybu počas pandémie, spomalenie súdnych systémov a schémy prepúšťania väzňov na slobodu v niektorých krajinách za účelom prevencie alebo zníženia šírenia koronavírusu.



Ku koncu januára 2021 sa vo väzniciach členských štátov RE v rámci 49 väzenských správ nachádzalo 1.414.172 väzňov. V rámci 48 väzenských správ, pre ktoré sú dostupné informácie, táto miera klesla zo 104,3 na 101,9 väzňov na 100.000 obyvateľov. Podiel väzňov vo výkone trestu odňatia slobody za krádež klesol o 8,7 percenta, kým podiel väzňov odsúdených na menej ako jeden rok klesol o 25,5 percenta.



"Pokles týchto ukazovateľov by mohol byť dôsledkom obmedzení, ktoré znížili pouličnú kriminalitu. Pokles miery prijímania do väzníc bol v roku 2020 mimoriadne prudký, čo potvrdzuje vplyv obmedzení pohybu súvisiacich s pandémiou. Menej interakcií medzi ľuďmi znamená menej kontaktnej kriminality na verejných priestranstvách, menej zatýkaní a zadržiavaných osôb," vysvetlil vedúci výskumného tímu SPACE z univerzity v Lausanne Marcelo Aebi.



Na základe informácií zo 48 väzenských správ miera uväznenia (počet väzňov na 100.000 obyvateľov) klesla v 30 z nich, zostala stabilná v 14 a rástla iba v troch, pričom sa berú do úvahy iba krajiny s viac ako 300.000 obyvateľmi. Najviac klesla na Cypre (-28,3 percenta), Čiernej Hore (-24,4) a v Slovinsku (-22,1). Naopak, miera uväznenia aj napriek pandémii vzrástla vo Švédsku (+8,2), Rumunsku (+6,6) a Severnom Macedónsku (+5,4). Krajiny s najvyšším počtom väzňov ku koncu januára 2021 boli Rusko (328 väzňov na 100 000 obyvateľov), Turecko (325) a Gruzínsko (232). Slovensko (192) skončilo na piatom mieste.



Slovensku patrí ôsme miesto v rebríčku s najvyšším počtom väznených žien, zároveň však patrí medzi európske krajiny s najmenším počtom väzňov zo zahraničia, najnižším počtom odsúdených na doživotie a najnižším počtom samovrážd medzi väzňami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)