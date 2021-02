Pandémia v Taliansku zrýchlila klesanie v počte sobášov

Rím 18. februára (TASR) - Sobáše sú v Taliansku čoraz zriedkavejšie a počas pandémie koronavírusu to platí ešte viac. Ukázali to oficiálne údaje zverejnené vo štvrtok.



V prvom štvrťroku 2020, keď krajinu vážne zasiahol koronavírus, počet Talianov, ktorí vstúpili do manželstva, klesol medziročne o približne 20 percent. Informoval o tom národný štatistický úrad Istat, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



V druhej štvrtine vlaňajška, keď väčšinu tohto obdobia platil v Taliansku prísny lockdown, klesol počet sobášov o 80 percent a rozlúk aj rozvodov asi o 60 percent.



K obmedzeniam platným počas lockdownu (zatvorenia krajiny) patril aj zákaz svadobných hostín.



Uzatváranie manželstiev však v Taliansku klesalo ešte pred tým, ako sa krajina stala obeťou koronavírusu. Istat v roku 2019 zaznamenal približne 184.000 sobášov, čo bol pokles o šesť percent oproti roku 2018 a o približne 25 percent oproti roku 2008.



Naopak, rozvody sú čoraz bežnejšie, prevažne vďaka zmenám v legislatíve, ktorá tento proces urýchľuje, uviedol Istat. Spresnil, že počet rozvodov stúpol z približne 54.300 v roku 2008 na vyše 85.000 v roku 2019.



Taliansko má už dlho problém s klesajúcou pôrodnosťou a starnúcim obyvateľstvom - ide o dva dlhodobé trendy, ktoré zmenšujú skupiny ľudí vhodných na manželstvo.