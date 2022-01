Novoročné oslavy v Európe výrazne zasiahla pandémia

Na archívnej snímke dlhou expozíciou je Brandenburská brána. Foto: TASR/AP

Londýn/Paríž/Berlín/Praha/Viedeň 1. januára (TASR) – Koronavírusová pandémia druhý rok po sebe spôsobila výrazné obmedzenie rozsahu osláv vítania nového roka v Európe. Vo väčšine metropol sa preto nekonali tradičné polnočné ohňostroje ani organizované oslavy sprevádzané koncertmi a zábavou v uliciach.Prvýkrát od roku 2017 zazneli na Silvestra o polnoci miestneho času (01.00 h SEČ) v Londýne údery zvona Big Ben, keďže slávna veža s hodinami, v ktorej sa nachádza, prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Britská metropola privítala rok 2022 programom, utajovaným do poslednej chvíle, zahŕňajúcim svetelnú šou, bezpilotné lietadlá a ohňostroje. Každoročný ohňostroj na brehu rieky Temža, ktorý zvyčajne sleduje okolo 100.000 ľudí, zrušil londýnsky starosta Sadiq Khan, ktorý ako dôvod uviedolspôsobenú pandémiou, pripomenula televízia Sky News.Silvestrovské oslavy v Česku boli podľa polície, hasičov a záchranárov pokojné. V centre Prahy sa pohybovali predovšetkým cudzinci, ktorých by v českej metropole malo podľa odhadu mestskej firmy Prague City Tourism (PCT) byť okolo 60.000, čo je podstatne menej ako pred pandémiou, uviedol server Novinky.cz. Na bezpečnosť dohliadali stovky policajtov. Zapojený bol aj antikonfliktný tím, špeciálne a krajské poriadkové jednotky. Polícii pomáhali strážnici mestskej polície. Hasiči riešili niekoľko desiatok požiarov spôsobených pyrotechnikou. Výjazdy policajtov sa týkali najmä používania pyrotechniky na miestach, kde je to zakázané.Polícia podľa portálu iDNES.cz zaistila počas silvestrovských osláv v centre Prahy dve osoby pre neuposlúchnutie výziev. Tretiu osobu zadržali na demonštrácii na Václavskom námestí.Ohňostroje tento chýbali nielen v Prahe, ale aj v Ostrave, Plzni, Mladej Boleslavi či Olomouci. V Brne ho neorganizujú už od roku 2016. Svetelnú šou mali v Ústí nad Labem alebo Třebíči. Mnoho podnikov v Česku sa rozhodlo pre nariadenia vlády otváraciu dobu výrazne skrátiť, prípadne na Silvestra vôbec neotvárať.Relatívne pokojné bolo vítanie roka 2022 aj v Nemecku. K najvážnejšiemu incidentu došlo podľa nemeckých médií na východe hlavného mesta Berlín, kde pri explózii zrejme nelegálnej pyrotechniky na domácej oslave utrpelo zranenia 12 ľudí vrátane 11-ročného chlapca.Zrušená bola najväčšia silvestrovská oslava, ktorá sa mala konať v Berlíne pri Brandenburskej bráne. Z tohto miesta vysielala verejnoprávna televízia ZDF svoj silvestrovský program Willkommen 2022 (Vitaj rok 2022), avšak bez divákov. Napriek tomu sa v okolí zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa neskôr rozišli. Päť ľudí polícia legitimovala pre porušenie predpisov týkajúcich sa výbušnín, drog a pandémie. V Berlíne zabezpečovalo verejný poriadok okolo 2500 policajtov.V Nemecku boli všeobecne zakázané ohňostroje a používanie zábavnej pyrotechniky. Vďaka tomu bolo zaznamenaných oveľa menej zranení ako počassilvestrovských osláv. Množstvo ľudí prišlo vítať nový rok aj do ulíc rakúskych miest. V centre Viedne však hodinu po polnoci začalo slabo pršať, takže oslavujúcich výrazne ubudlo, napísala agentúra APA. Ľudído ulíc i nezvyčajne teplé počasie a skutočnosť, že reštaurácie a ďalšie gastroprevádzky museli zatvoriť už o 22.00 h. Vo Viedni sa konali dve demonštrácie proti aktuálnym obmedzeniam, polícia však voči ich účastníkom nezasiahla, hoci nedodržiavali všetky nariadenia. V Grazi, metropole spolkovej krajiny Štajersko, si z iniciatívy občanov v piatok podvečer pripomenuli tamojších viac ako 2400 obetí koronavírusovej pandémie.Aj v metropolách iných krajín mali silvestrovské oslavy komornejší charakter. V Paríži bol odrieknutý tradičný ohňostroj pri Víťaznom oblúku a keďže na väčšine územia Francúzska platí zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti, ľudia si nemohli pripiť ani na bulvári Champs-Élysées.Na námestí Puerta del Sol v Madride vítalo nový rok okolo 7000 ľudí. Počas odbíjania polnoci na veži madridskej radnice každý z nich podľa tradície zjedol jednu bobuľu hrozna a želal si niečo do nového roka.