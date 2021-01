Pandémia znížila počet žiadostí o azyl i nelegálnych prekročení hraníc

Brusel 29. januára (TASR) - Pandémia koronavírusu mala v roku 2020 citeľný vplyv na migračné trendy v Európe. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK).



Za prvých desať mesiacov minulého roka bolo v EÚ podaných 390.000 žiadostí o azyl, čo predstavuje medziročný pokles o 33 percent. Na konci októbra 2020 bolo 786.000 nevybavených žiadostí o azyl, čo je o 15 percent menej ako na konci roku 2019.



V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 bol zaznamenaný aj desaťpercentný pokles počtu nelegálnych prechodov hraníc členských krajín EÚ - do konca októbra 2020 ich bolo 114.300. Ide o najnižšiu úroveň za posledných šesť rokov.



Zatiaľ čo v krajinách "prvej línie" v oblasti východného Stredomoria došlo k výraznému poklesu nelegálnych prekročení hraníc (19.300 prípadov, pokles o 74 percent), najmä z Turecka do Grécka, iná situácia bola v centrálnom Stredomorí. Nápor na Taliansko a Maltu sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 zvýšil o 154 percent, keď bolo zachytených viac ako 34.100 nelegálnych migrantov.



Mierne sa v uvedenom období zvýšila aj migrácia do Španielska, najmä na Kanárske ostrovy, v porovnaní s rokom 2019 išlo o 46-percentný nárast (okolo 35.800 migrantov).



Podľa správy EK mnoho nových vlaňajších migrantov prišlo z krajín, ktoré trpia skôr hospodárskymi problémami ako vojnovým konfliktom.



Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že nízky počet migrantov neznamená menšiu záťaž pre európsky azylový systém. Teraz je podľa nej "vhodný čas dohodnúť sa na spravodlivej, efektívnej a odolnej" azylovej politike a na spôsobe, ako spoločne prevziať zodpovednosť za migrantov a azylantov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak