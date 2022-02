Pandémia zvýšila dopyt po popcorne do mikrovlnnej rúry na rekord

Bézeril 12. februára (TASR) - Zatvorenie kín po vypuknutí pandémie nového koronavírusu zasiahlo aj predaj popcornu. Zároveň ale obmedzenia, ktoré prinútili ľudí tráviť viac času doma, viedli k zvýšeniu dopytu po obľúbenej forme tejto pochúťky, ktorá sa pripravuje v mikrovlnnej rúre. Predaj popcornu do mikrovlnky podľa francúzskej firmy Natais láme rekordy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Natais je malá rodinná spoločnosť na juhozápade Francúzska, ktorú založil jej súčasný generálny riaditeľ Michael Ehmann v roku 1994. Výrobca popcornu, ktorý aktuálne zamestnáva 140 ľudí a má ročný obrat 65 miliónov eur, už získal takmer 40-% podiel na európskom trhu.



Firma zásobuje viac ako 80 % francúzskych kín, ale vyše 90 % jej ročného obratu tvoria zahraničné tržby. Natais vyváža svoje produkty do viac ako 50 krajín, vrátane hlavných trhov v Británii, Nemecku, Španielsku či Rumunsku.



Veľké silá továrne sú viditeľné na kilometre ďaleko. Plne automatizované výrobné linky naplnia až 300 vrecúšok popcornu do mikrovlnnej rúry za minútu. A na ďalších sa plnia vrecia s hmotnosťou od 25 kilogramov do 930 kilogramov pukancami pre kiná.



"Zdravotná kríza mala negatívne dôsledky pre naše dodávky do kín, ale aj pozitívne, keďže predaj popcornu do mikrovlnnej rúry prudko vzrástol," povedal Ehmann agentúre AFP.



Strmý nárast predaja popcornu do mikrovlnky v minulom roku potvrdila aj obchodná riaditeľka Helene Ricauová. Tento trh sa v Európe rozširoval už pred tzv. koronakrízou, ale po vypuknutí pandémie a zavedení blokád podľa nej doslova explodoval.



Firma Natais predala v Európe v roku 2020 viac ako 200 miliónov vriec popcornu a v roku 2021 ďalších 207 miliónov, uviedla Ricauová.



"Naším cieľom je dosiahnuť v najbližších rokoch mieru rastu o 4 až 5 %. Trh v Európe, na rozdiel od USA, ešte nie je nasýtený," dodala.



Natais spolupracuje s 220 farmármi, vrátane 28, ktorí pracujú na ekologickej báze. Niektorí farmári sú až z Južnej Afriky, aby pomohli zabezpečiť dodávky počas celého roka, ale väčšina je miestnych.



Jeden z nich Pierre Alem povedal, že jeho otec začal prvýkrát pestovať kukuricu na popcorn v roku 2008 na približne 20 hektároch. Odvtedy túto plochu viac ako zdvojnásobil a v súčasnosti mu prináša úrodu približne 200 ton ročne.



Natais poskytuje farme osivo a platí za pestovanie obilia a zeleniny medzi zbermi kukurice, čo je ekologická forma poľnohospodárstva, ktorá sa snaží „zachytiť uhlík v pôde a zabrániť erózii", vysvetlil Alem.



Tržby v kinách nezasiahlo len ich zatvorenie počas prvých prísnych blokád, ale aj hygienické obmedzenia po ich opätovnom otvorení. Mnohé krajiny totiž od divákov vyžadujú, aby mali počas filmu masky a konzumácia občerstvenia je zakázaná. Francúzski diváci netrpezlivo vyčkávajú na zrušenie tohto zákazu v krajine na budúci týždeň.



Manažér 15-sálového multiplexu Jean-Baptiste Salvat skonštatoval, že obrat spoločnosti klesol o 20 - 30 % ako priamy dôsledok zákazu. „Pukance sú jedným z top produktov pri predaji občerstvenia,“ dodal.