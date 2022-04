Pandemické obmedzenia pri vstupe do Nemecka budú platiť ešte aj v máji

Berlín 25. apríla (TASR) - Protipandemické opatrenia pre ľudí, ktorí vstupujú na územie Nemecka, zostanú v platnosti až do konca mája. V pondelok o tom informoval hovorca nemeckého ministerstva zdravotníctva. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Súčasné podmienky vstupu do krajiny mali byť pôvodne zrušené už tento štvrtok. V súlade s nimi musí každá osoba staršia ako 12 rokov pri vstupe do Nemecka predložiť doklad o očkovaní alebo negatívny výsledok testu na koronavírus.



Ľudia, ktorí do Nemecka prichádzajú z vysokorizikových krajín, musia podstúpiť aj karanténu. Nemecký Inštitút Roberta Kocha na kontrolu a prevenciu chorôb však aktuálne žiadnu krajinu neoznačuje za vysokorizikovú.



Nemecko od 1. mája ruší povinnú karanténu pre osoby, ktoré sa nakazia koronavírusom, s výnimkou pracovníkov v zdravotníctve. Povinná karanténa bude naďalej platiť pre zamestnancov zdravotníckych a ošetrovateľských zariadení a domovov pre seniorov. Na jej ukončenie budú potrebovať negatívny antigénový alebo PCR test.



Ministerstvo však odporúča, aby dobrovoľnú izoláciu podstúpili aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými.