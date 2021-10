Ekvádorský parlament schválil vyšetrovanie prezidenta Lassa

Quito 11. októbra (TASR) – Ekvádorský zákonodarný zbor v nedeľu odobril začatie vyšetrovania, či prezident Guillermo Lasso porušil zákon tým, že mal aktíva v daňových rajoch. Parlament konal na základe dokumentov z vyšetrovania Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov, ktoré dostalo označenie Pandora Papers.



Lasso, prvý pravicový prezident v Ekvádore po 14 rokoch, patrí k stovkám politikov, podnikateľov a celebrít z celého sveta, ktorých mená sa objavili v Pandora Papers.



Vyšetrovanie Lassových aktivít vykoná ústavná komisia, a to do 30 dní, uvádza sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení parlamentu.



Vyšetrovaním má zistiť, či 65-ročný prezident „mohol porušiť" pravidlo, ktoré „zakazuje kandidátom a verejným činiteľom mať svoje finančné zdroje alebo majetok v daňových rajoch".



Podľa Pandora Papers Lasso ovládal 14 offshorových spoločností, väčšinou so sídlom v Paname, a zatvoril ich po tom, ako bol v roku 2017 schválený zákon, ktorý prezidentským kandidátom v Ekvádore zakazoval mať spoločnosti v daňových rajoch.



Lasso, ktorý nastúpil do prezidentskej funkcie v máji, priznal, že pred rokmi mal „legitímne investície v iných krajinách", ale že sa ich zbavil, aby mohol kandidovať v prezidentských voľbách.