Pandora Papers odhalili aj aktivity českého premiéra A. Babiša

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: Archív TASR

Praha 3. októbra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš si cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére. Vyplýva to z vyšetrovania Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré dostalo označenie Pandora Papers. Jeho výsledky boli zverejnené v nedeľu, informoval server iDNES.cz.Zistenia sú založené na rozsiahlom úniku dokumentov označovaných ako Pandora Papers, ktoré odhaľujú offshorové aktivity a skryté majetky viac než stovky miliardárov a vyše 35 súčasných i bývalých hláv štátov a vlád. Okrem Babiša sú medzi nimi aj jordánsky kráľ Abdalláh II. či britský expremiér Tony Blair.Na vyšetrovaní sa podľa agentúry AFP podieľalo približne 600 novinárov z desiatok svetových médií vrátane denníkov The Washington Post a The Guardian. Zistenia sú založené na úniku približne 11,9 milióna dokumentov od spoločností poskytujúcich finančné služby.Andrej Babiš podľa zistení investigatívnych novinárov použil spoločnosti v daňových rajoch, aby si nakúpil luxusné nehnuteľnosti vrátane zámku na juhu Francúzska za 22 miliónov dolárov. Podľa novinárov tieto transakcie niesli znaky prania špinavých peňazí.Samotný Babiš vo svojej reakcii poprel akékoľvek nezákonné alebo nemorálne konanie. Zverejnené odhalenia označil za pokus o jeho očiernenie pred budúcotýždňovými parlamentnými voľbami v Českej republike.V dokumentoch Pandora Papers sa spomínajú aj ďalší svetoví štátnici. Jordánsky kráľ Abdalláh II. si tajne prostredníctvom offshorových firiem kupoval nehnuteľnosti v Malibu, vo Washingtone či v Londýne. Cyperský prezident Nikos Anastasiades zase založil firmu, ktorá pomohla ukryť majetky ruského miliardára.Kenský prezident Uhuru Kenyatya a jeho príbuzní získali prostredníctvom spoločností v daňových rajoch majetky za 30 miliónov dolárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas predvolebnej kampane previedol svoj podiel v offshorovej firme na svojho známeho, ale nie je isté, či mal z toho osobný prospech.Na zozname Pandora Papers sú aj viacerí blízki spolupracovníci a známi ruského prezidenta Vladimira Putina. Britský expremiér Tony Blair aj s manželkou sa v kauze spomína v súvislosti s podozrivou kúpou luxusného domu v Londýne.