Pandžšír ešte nepadol, tvrdí líder Strany národného kongresu

Moskva/Kábul 6. októbra (TASR) – Pod vedením afganského Frontu národného odporu pokračuje v severovýchodnej provincii Pandžšír a v susedných okresoch provincie Baglán partizánska vojna proti islamistickému hnutiu Taliban. Uviedol to v stredu v rozhovore pre agentúru TASS líder Strany národného kongresu Afganistanu Abdal Latíf Pedrám, ktorý podporuje odbojové sily.



Podľa TASS-u Taliban začiatkom septembra oznámil, že už úplne ovládol Pandžšír i ďalšie územia v Afganistane.



Pedrám však tvrdí, že sily odporu ovládajú horské údolia a kopce na oboch stranách hlavnej cesty údolia Pandžšír: „Hlavnú cestu ovláda Taliban. Horské údolia na oboch stranách a kopce tohto údolia sú pod kontrolou hnutia odporu. Partizánska vojna pokračuje v údoliach Pandžšíru, ako aj v okresoch provincie Baglán."



Podľa Pedráma vo väčšine afganských provincií stále existujú okresy, ktoré si Taliban nepodrobil. „Taliban neovláda celé územie Afganistanu," poznamenal.



Pedrám taktiež uviedol, že odbojové sily sú pripravené rokovať s Talibanom, pričom Tadžikistan by bol vhodnou platformou pre takýto dialóg. Sily odporu podľa neho očakávajú od Tadžikistanu politickú, humanitárnu a duchovnú podporu. Podľa jeho mienky Tadžikistan môže zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní mieru a stability, ak prevezme iniciatívu.



Po tom, čo Taliban v auguste po stiahnutí amerických síl a ich spojencov rýchlo ovládol Afganistan, Ahmad Masúd – syn zavraždeného veliteľa niekdajšej Spojenými štátmi podporovanej protitalibanskej Severnej aliancie Ahmada Šáha Masúda – sformoval vo svojej rodnej provincii Pandžšír ozbrojený odpor proti Talibanu, tzv. Front národného odporu.



Talibovia následne spustili ťažkú vojenskú ofenzívu na Pandžšír, obsadili úrad guvernéra a okresné centrá a donútili Masúdových bojovníkov stiahnuť sa do hôr a ťažko dostupných oblastí. Masúd vyzval Afgancov, aby akýmkoľvek spôsobom povstali proti Talibanu.