Panel CoFoE chce stopnúť eurofondy pri porušení zásad právneho štátu

Bratislava/Brusel 17. decembra (TASR) - Európski občania chcú pozastavenie financovania z rozpočtu EÚ pre každý členský štát, ktorý porušuje zásady právneho štátu, a to aj nad rámec mechanizmu podmienenosti platného od začiatku tohto roka. Vyplýva to zo záverov posledného stretnutia druhého občianskeho panelu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorého členovia sa počas uplynulého víkendu (10. – 12. decembra) zišli vo Florencii.



Záverečné stretnutie prvého občianskeho panelu, ktoré sa malo konať predminulý víkend v Dubline, bolo pre pandémiu presunuté na neskorší dátum. Zvyšné dva panely budú mať záverečné stretnutia v Rotterdame a vo Varšave.



Centrum pre európsku politiku (EPC) a Nadácia garagErasmus (gE) upozorňujú, že CoFoE "zmizla z radaru" novej vlády v Berlíne. Pripomínajú, že bez plnohodnotnej účasti Nemecka je úspech konferencie neistý.



Konferenciu o budúcnosti Európy vníma mesto Bratislava ako platformu na posilnenie dialógu medzi občanmi a inštitúciami Európskej únie (EÚ). Cieľom je podľa bratislavskej samosprávy lepšie reflektovať potreby a témy, ktoré sú dôležité z pohľadu samotných občanov.



"Výsledkom má byť ich väčšie zapojenie do dizajnu budúcnosti Európy. Tému sledujeme a evidujeme viacero aktivít, ktoré sú organizované naprieč EÚ na rôznych úrovniach," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) mapuje priebeh diskusií CoFoE. Kľúčové pre ďalší vývoj bude podľa združenia aj to, do akej miery budú prijaté závery v jednotlivých tematických častiach reflektovať obmedzené možnosti a tiež oprávnené požiadavky slovenských miest a obcí. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.