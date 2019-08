PANIKA NA TIMES SQUARE: Hluk spôsobila streľba do výfukov motoriek

Niektorí ľudia na Twitteri pokladali hluk za explóziu a že veľa ich bežalo do budov a obchodov, kde hľadali úkryt.

New York 7. augusta (TASR) - Hluk výfukov motocyklov spôsobil na newyorskom námestí Times Square paniku a donútil ľudí utekať preč, do bezpečia. Príčinu incidentu, pri ktorom išlo len o streľbu do výfuku motoriek, vysvetlila newyorská polícia v utorok večer na Twitteri. Tlačová agentúra AP o tom informovala v stredu.



Polícia v tvíte napísala: "Na Times Square nie je žiadny aktívny strelec. Hluk spôsobila streľba do výfukov motoriek, keď prechádzali okolo, a znelo to ako výstrely zo zbrane." V tvíte sa tiež uvádzalo, že polícia prijala veľký počet telefonátov na tiesňovú linku 911 a vyzvala verejnosť, aby nepanikárila. "Oblasť Times Square je veľmi bezpečná!" dodala polícia.



Times Square je hlavná križovatka a dopravný uzol v centre newyorskej štvrte Manhattan - je to hlavná destinácia turistov a centrum zábavy.



Televízna stanica PIX11 informovala, že niektorí ľudia na Twitteri pokladali hluk za explóziu a že veľa ich bežalo do budov a obchodov, kde hľadali úkryt.



Strach zachvátil ľudí po tom, čo pri dvoch masových streľbách, v texaskom meste El Paso a v Daytone v štáte Ohio, bolo zabitých 31 osôb. K obom streľbám došlo cez víkend za necelých 24 hodín.