< sekcia Zahraničie
PAP: Francúzsko má záujem o kúpu poľského systému protivzdušnej obrany
Prenosný protilietadlový systém Piorun (Thunderbolt) sa považuje za jeden z najúčinnejších ručne odpaľovaných protilietadlových systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, píše PAP.
Autor TASR
Varšava/Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsko prejavilo „vážny záujem“ o kúpu poľských prenosných protilietadlových raketových systémov krátkeho doletu Piorun. V pondelok o tom informovala agentúra PAP s odvolaním sa na zdroje blízke ministerstvu obrany, píše TASR.
Francúzsko je ďalšou krajinou EÚ, ktorá nedávno prejavila záujem o získanie systému Piorun. Minulý piatok hovoril námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk o „predbežnom záujme“ Nemecka o kúpu týchto systémov. Medzi jeho užívateľov už patria Ukrajina, Švédsko, Belgicko, Nórsko, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko a USA.
Prenosný protilietadlový systém Piorun (Thunderbolt) sa považuje za jeden z najúčinnejších ručne odpaľovaných protilietadlových systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, píše PAP. Je schopný zacieliť nízko letiace lietadlá, vrtuľníky, drony a strely s plochou dráhou letu. Má dosah od 500 do viac než 6000 metrov a dokáže bojovať proti cieľom vo výškach od desiatich do 4000 metrov.
Systém získal uznanie za svoju vysokú účinnosť na Ukrajine, kde bol použitý na efektívne zasiahnutie rôznych ruských lietadiel.
Informáciu o záujme Francúzska o kúpu systémov Piorun ako prvý zverejnil portál Defence24.
Francúzsko je ďalšou krajinou EÚ, ktorá nedávno prejavila záujem o získanie systému Piorun. Minulý piatok hovoril námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk o „predbežnom záujme“ Nemecka o kúpu týchto systémov. Medzi jeho užívateľov už patria Ukrajina, Švédsko, Belgicko, Nórsko, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko a USA.
Prenosný protilietadlový systém Piorun (Thunderbolt) sa považuje za jeden z najúčinnejších ručne odpaľovaných protilietadlových systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, píše PAP. Je schopný zacieliť nízko letiace lietadlá, vrtuľníky, drony a strely s plochou dráhou letu. Má dosah od 500 do viac než 6000 metrov a dokáže bojovať proti cieľom vo výškach od desiatich do 4000 metrov.
Systém získal uznanie za svoju vysokú účinnosť na Ukrajine, kde bol použitý na efektívne zasiahnutie rôznych ruských lietadiel.
Informáciu o záujme Francúzska o kúpu systémov Piorun ako prvý zverejnil portál Defence24.