Na hranici Poľska s Bieloruskom našli v nedeľu tri mŕtve telá

Moskva 19. septembra (TASR) - Bieloruské úrady v nedeľu oznámili, že na hranici s Poľskom bolo objavené telo mŕtvej Iračanky.



Agentúra BelTA vo svojej správe napísala, že telo "ženy neslovanského výzoru" sa našlo na bieloruskom území, asi meter od hranice s Poľskom. Službukonajúci na hraničnom priechode Usovo uviedol, že na zemi sú "jasné znaky vlečenia" tela z Poľska do Bieloruska.



BelTA uviedla, že pri tele boli tri deti, muž a staršia žena. Všetci sú irackými občanmi, dodala BelTA.



Manžel mŕtvej ženy podľa tohto zdroja uviedol, že ich poľské orgány činné v trestnom konaní odviezli na hranicu a "vyhrážkami" prinútili prejsť na bieloruskú stranu.



Poľské médiá v nedeľu informovali, že poľská pohraničná stráž podvečer na svojom konte na sociálnej sieti Twitter uviedla, že na troch rôznych miestach v pohraničnej oblasti s Bieloruskom boli v tento deň "nájdené telá troch osôb".



Podľa poľského úradu "existujú indície, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nelegálnych prisťahovalcov".



Pohraničná služba podľa agentúry PAP dodala, že v tejto fáze nebude poskytovať žiadne informácie. Uviedla, že v prípade koná prokuratúra.



Poľsko - prvýkrát od pádu komunizmu v roku 1989 - vyhlásilo 2. septembra popri svojej hranici s Bieloruskom výnimočný stav, ktorý platí 30 dní, a cudzinci majú zakázané cestovať do tejto oblasti. Okrem toho tam vojaci budujú pohraničný plot.



Podobný nález ako v prípade mŕtvej Iračanky hlásili bieloruské úrady aj v začiatkom augusta, keď uviedli, že v blízkosti hraníc s Litvou objavili mŕtveho Iračana, pričom tvrdili, že bol zavraždený.



Koncom mája Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko varoval Európu, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ - podľa neho je to reakcia na západné sankcie voči Bielorusku.