PAP: USA ďalej poskytujú spravodajskú podporu pre Ukrajinu

Varšava 5. marca (TASR) - Spojené štáty pokračujú v poskytovaní spravodajskej podpory Ukrajine aj napriek pozastaveniu vojenskej pomoci, uviedol pre washingtonského spravodajcu poľskej agentúry PAP zdroj z Pentagonu, informuje varšavský spravodajca TASR.



Zdroj potvrdil, že USA nezastavili výmenu spravodajských informácií, poskytovanie satelitných snímok ani prístup k satelitnému komunikačnému systému Starlink. Zdôraznil, že pozastavenie tejto formy podpory by malo okamžitý a vážny dopad na ukrajinské ozbrojené sily na fronte.



Nedávne rozhodnutie o zastavení vojenskej pomoci sa však týka veľkého množstva vybavenia. Do pondelka boli možné dodávky zbraní v rámci predchádzajúcich balíkov schválených jeho predchodcom Joeom Bidenom a nový balík vojenskej pomoci prezident Donald Trump doteraz neschválil,



V decembri a januári Bidenova administratíva oznámila dva balíky vojenskej techniky v celkovej hodnote 1,75 miliardy dolárov z amerických zásob a v rámci programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) nákup ďalšieho vybavenia za 1,25 miliardy dolárov. Doteraz bola dodaná približne tretina zbraní z týchto balíkov a zásielky by prebiehali ešte niekoľko mesiacov, ak by prezident Tump vojenskú pomoc nezastavil.



Nie je zatiaľ jasné, či pauza v dodávkach ovplyvní aj program USAI, ktorý je kľúčový pre zabezpečenie munície pre ukrajinské systémy protivzdušnej obrany. V minulosti americká administratíva využila právne mechanizmy na úpravu priorít dodávok, napríklad v prípade prednostného doručenia rakiet Patriot na úkor iných objednávok.



Poľský premiér Donald Tusk v utorok informoval, že správy z poľských logistických uzlov na východnej hranici potvrdzujú, že americká pomoc na Ukrajinu cez ne už prestala prúdiť.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)