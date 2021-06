Pápež a Biden by sa mali stretnúť 15. júna

Vatikán/Washington 4. júna (TASR) - Pápež František a americký prezident Joe Biden by 15. júna mali absolvovať v Ríme svoje vôbec prvé osobné stretnutie, informovala v piatok agentúra Catholic News Agency (CNA) s odvolaním sa na zdroje z prostredia Apoštolského paláca.



Stretnutie ešte nebolo potvrdené. Zdroj z prostredia vatikánskeho Štátneho sekretariátu však uviedol, že "by sa malo uskutočniť". Prezident Biden by na stretnutie s pápežom mohol do Ríma priletieť pred stretnutím v ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré je naplánované na 16. júna v Ženeve.



Biden sa má 14. júna zúčastniť na summite NATO v Bruseli a deň nato, 15. júna, má byť podľa vyjadrení Bieleho domu prítomný aj na summite Európskej únie so Spojenými štátmi 15. júna.



Biden sa má 10. júna stretnúť s britským premiérom Borisom Johnsonom a neskôr sa zúčastní na summite krajín skupiny G7 v anglickom grófstve Cornwall (11.-12. júna). Po ňom, 13. júna, má spolu so svojou manželkou absolvovať stretnutie s britskou kráľovnou Alžbetou II.



František sa s Bidenom telefonicky spojil niekoľko dní po jeho víťazstve v prezidentských voľbách z 3. novembra minulého roka a budúcemu šéfovi Bieleho domu udelil svoje "požehnanie" a "zagratuloval" mu.



Biden (77) je iba druhým katolíckym prezidentom USA; prvým sa stal v roku 1960 John F. Kennedy.