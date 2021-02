Pápež a moslimský líder si pripomenuli výročie dokumentu o bratstve

Pápež František, archívna foto. Foto: TASR/AP

Rím 4. februára (TASR) - Pápež František a popredný predstaviteľ sunnitského islamu sa vo štvrtok virtuálne spojili, aby posilnili posolstvo bratstva. Pokračujú tak v širokej kresťansko-moslimskej mierovej iniciatíve pred Františkovou plánovanou cestou do Iraku, ktorá sa má uskutočniť na budúci mesiac. Uviedla to agentúra AP.Tento štvrtok je vôbec prvým Medzinárodným dňom ľudského bratstva, ktorý OSN označila za oslavu medzináboženského a multikultúrneho porozumenia. Je inšpirovaný Dokumentom o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete, ktorý 4. februára 2019 v Abú Zabí podpísali pápež František a Ahmad Muhammad Tajjib, veľký imám káhirskej mešity al-Azhar, najprestížnejšieho strediska sunnitského islamského učenia v Egypte. Dokument vyzýva na väčšie vzájomné porozumenie a solidaritu pri riešení problémov, ktorým čelí svet.Vďaka podpore Spojených arabských emirátov pokračuje iniciatíva na vytvorenie komisie, ktorá by šírila toto posolstvo. Rovnako prebiehajú plány na vybudovanie centra so synagógou, mešitou a kostolom v Abú Zabí, ktoré by bolo hmatateľným dôkazom medzináboženského spolužitia a výmeny.František na virtuálnej oslave výročia varoval, že vytváranie väčšej ľudskej solidarity je "". Ocenil odvahu Ahmada Muhammada Tajjiba pri podpise dokumentu a pokračovaní v iniciatíve. Tajjib ocenil svojho "" Františka a vyzval moslimov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby podporili tento projekt a jeho ciele.Obaja udelili cenu za bratstvo generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a rodenej Maročanke Latife Ibn Ziatenovej, matke zavraždeného francúzskeho vojaka, ktorá začala kampaň za ukončenie náboženského extrémizmu a väčšiu sociálnu harmóniu.Výročie iniciatívy prichádza mesiac pred vôbec prvou pápežskou návštevou Iraku. František sa má počas nej stretnúť s najvyšším šiitským duchovným v krajine - ajatolláhom Alím as-Sistáním.