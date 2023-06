Pápež absolvoval prehliadku v nemocnici a vrátil sa do Vatikánu

Rím 6. júna (TASR) - Pápež František absolvoval v utorok krátku lekársku prehliadku v rímskej nemocnici Gemelli, po ktorej sa vrátil do Vatikánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP odvolávajúcej sa na talianske médiá a výpovede svedkov.



Františka prijali na geriatrickom oddelení zmienenej nemocnice približne o 10.40 h SELČ. Absolvoval niekoľko testov a zakrátko sa vrátil do Vatikánu, kde sa pri bráne pozdravil s príslušníkmi ochranky, ako to má vo zvyku, povedali AP svedkovia.



František si koncom mája musel zobrať jeden deň voľna pre horúčku, ktorú hovorca Vatikánu Matteo Bruni pripísal únave. Koncom marca zase 86-ročného pápeža hospitalizovali v nemocnici Gemelli na pre akútnu bronchitídu, teda zápal priedušiek.



Vatikán vtedy najskôr tvrdil, že do nemocnice išiel na plánovanú prehliadku, neskôr však samotný František informoval, že cítil bolesti v hrudi a urýchlene ho previezli do nemocnice. Nasadili mu intravenózne antibiotiká a po troch dňoch ho prepustili.



V posledných dvoch rokoch sa pápežovmu zdraviu venuje značná pozornosť - v júli 2021 podstúpil operáciu hrubého čreva, pričom pre chronické bolesti kolena musí často používať invalidný vozík alebo si pri chôdzi pomáhať paličkou. V mladosti mu odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.



František má pritom v ostatnom čase veľmi "nabitý" pracovný program a každý deň má viacero audiencií. Jeho najbližším verejným vystúpením má byť plánovaná stredajšia generálna audiencia na Námestí sv. Petra.