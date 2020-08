Pápež: Aj vlastníctvo jadrových zbraní je nemorálne

Rím 6. augusta (TASR) - Pápež František si vo štvrtok pripomenul 75. výročie útoku atómovou bombou na Hirošimu tým, že zdôraznil, že nielen použitie jadrových zbraní, ale aj ich vlastníctvo je nemorálne. Zároveň zopakoval výzvu na svetový mier, píše agentúra AP.



František túto správu adresoval usporiadateľom pripomienkovej udalosti a uviedol, že sa v roku 2019 počas svojej návštevy Japonska modlil pri mierovom pamätníku v Hirošime, kde sa stretol s preživšími atómového útoku, známymi pod názvom "hibakuša".



"Nikdy nebolo jasnejšie, že na to, aby mier prekvital, musia všetci ľudia zložiť zbrane. Najmä tie najsilnejšie a najničivejšie zbrane - jadrové zbrane, ktoré môžu ochromiť a zničiť celé mestá a celé krajiny," povedal František.



Pápež zopakoval to, čo povedal 24. novembra pri mierovom pamätníku pre obete Hirošimy: "Využitie atómovej energie na účely vojny je nemorálne, rovnako ako je nemorálne držanie jadrových zbraní."



Vatikán bol jednou z prvých krajín, ktoré podpísali a ratifikovali novú zmluvu OSN o zákaze jadrových zbraní. Samotný František však šiel ďalej ako ktorýkoľvek iný pápež pred ním, keď v roku 2017 vyhlásil, že nielen použitie, ale aj samotné držanie atómových zbraní je "odsúdeniahodné".



Predtým učenie cirkvi hlásalo, že zastrašovanie jadrovými zbraňami by mohlo byť dočasne morálne prijateľné, ak by viedlo k spoločnému, overiteľnému jadrovému odzbrojeniu.