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Pápež: Amerika je synonymom slobody práve pre prijímanie migrantov
Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že „Amerika“ sa stala „synonymom slobody“ práve pre prijímanie prisťahovalcov.
Autor TASR
Rím 3. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok v prejave adresovanom Spojeným štátom ocenil prijímanie prisťahovalcov, čo je podľa neho tradícia tejto krajiny. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v online príhovore vyzval Američanov, aby žili v súlade s ideálmi Deklarácie nezávislosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a ANSA.
Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že „Amerika“ sa stala „synonymom slobody“ práve pre prijímanie prisťahovalcov.
Lev vyjadril nádej, že ideály „jednoty, spravodlivosti a mieru“, ktoré vyznávali otcovia zakladatelia, povedú USA aj pri oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti. Uviedol to v prejave, ktorý adresoval z Vatikánu Národnému centru ústavy vo Filadelfii, ktorý mu udelil Medailu slobody. Súčasťou centra je „Signers' Hall“, v ktorej sú bronzové sochy 42 signatárov americkej ústavy.
„Toto historické výročie nám ponúka príležitosť opäť sa zamyslieť nad zakladajúcimi princípmi (amerického) národa v nádeji, že Amerika zostane navždy verná snu, ktorý jej priniesol titul krajiny slobody a domova pre odvážnych,“ povedal pápež.
„Ako syn tohto veľkého národa, založeného odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a lepšom živote pre seba a svoje deti, sa k vám pripájam v prosbe o Božie požehnanie pre budúcnosť Ameriky, aby vysoké ideály stanovené na začiatku Deklarácie nezávislosti mohli naďalej viesť národ k prosperite prostredníctvom jednoty, spravodlivosti a mieru,“ uzavrel.
Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že „Amerika“ sa stala „synonymom slobody“ práve pre prijímanie prisťahovalcov.
Lev vyjadril nádej, že ideály „jednoty, spravodlivosti a mieru“, ktoré vyznávali otcovia zakladatelia, povedú USA aj pri oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti. Uviedol to v prejave, ktorý adresoval z Vatikánu Národnému centru ústavy vo Filadelfii, ktorý mu udelil Medailu slobody. Súčasťou centra je „Signers' Hall“, v ktorej sú bronzové sochy 42 signatárov americkej ústavy.
„Toto historické výročie nám ponúka príležitosť opäť sa zamyslieť nad zakladajúcimi princípmi (amerického) národa v nádeji, že Amerika zostane navždy verná snu, ktorý jej priniesol titul krajiny slobody a domova pre odvážnych,“ povedal pápež.
„Ako syn tohto veľkého národa, založeného odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a lepšom živote pre seba a svoje deti, sa k vám pripájam v prosbe o Božie požehnanie pre budúcnosť Ameriky, aby vysoké ideály stanovené na začiatku Deklarácie nezávislosti mohli naďalej viesť národ k prosperite prostredníctvom jednoty, spravodlivosti a mieru,“ uzavrel.