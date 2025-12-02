< sekcia Zahraničie
Pápež by na budúci rok rád navštívil Alžírsko a ďalšie africké krajiny
Významný teológ a filozof ranného kresťanstva sv. Augustín sa narodil v Severnej Afrike, ktorá bola v tom čase súčasťou Rímskej ríše.
Autor TASR
Bejrút 2. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok ukončil svoju prvú apoštolskú cestu a z Libanonu odletel späť do Vatikánu. Novinárom v lietadle oznámil, že v roku 2026 by rád navštívil Alžírsko a ďalšie africké krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dúfam, že sa mi podarí vycestovať do Afriky, to by mohla byť moja ďalšia cesta,“ uviedol. „Osobne dúfam, že sa mi podarí navštíviť Alžírsko, aby som vycestoval do miest spätých so svätým Augustínom,“ vysvetlil.
Významný teológ a filozof ranného kresťanstva sv. Augustín sa narodil v Severnej Afrike, ktorá bola v tom čase súčasťou Rímskej ríše. Ako biskup pôsobil na prelome 4. a 5. storočia najmä v meste Hippo, dnes známom ako Annaba na území Alžírska. Lev XIV. patrí k rádu augustiniánov, ktorý vznikol v 13. storočí. V súčasnosti má asi 3000 rádových bratov pôsobiacich v 50 krajinách.
Pápež vysvetlil, že postava svätého Augustína zohráva dôležitú úlohu a v Alžírsku je mimoriadne rešpektovaný ako syn národa. Návšteva Alžírska by tiež podľa neho umožnila „pokračovať v dialógu a budovaní mostov medzi kresťanským a moslimským svetom“.
Podľa zdroja AFP z prostredia Vatikánu by Lev XIV. mohol zavítať aj do Kamerunu a Rovníkovej Guiney. Pápež by v budúcnosti rád navštívil aj Argentínu, Uruguaj a Peru, kde pôsobil viac ako 20 rokov ako misionár.
Lev XIV. v utorok ukončil svoju návštevu Libanonu, kam v nedeľu pricestoval po štvordňovej návšteve Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do čela katolíckej cirkvi. V Turecku sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny a spolu so zástupcami pravoslávnych, východných a ďalších cirkví si pripomenul 1700. výročie Nicejského koncilu.
V konfesionálne mimoriadne rozmanitom Libanone sa stretol s predstaviteľmi jednotlivých kresťanských cirkví, sunnitskými i šiitskymi duchovnými, ako aj zástupcami drúzov a alavitov. Návštevu zakončil v pondelok omšou pod holým nebom na pobreží mora v Bejrúte, na ktorej sa zúčastnilo 150.000 ľudí a pomodlil sa za obete výbuchu v bejrútskom prístave spred piatich rokov.
„Dúfam, že sa mi podarí vycestovať do Afriky, to by mohla byť moja ďalšia cesta,“ uviedol. „Osobne dúfam, že sa mi podarí navštíviť Alžírsko, aby som vycestoval do miest spätých so svätým Augustínom,“ vysvetlil.
Významný teológ a filozof ranného kresťanstva sv. Augustín sa narodil v Severnej Afrike, ktorá bola v tom čase súčasťou Rímskej ríše. Ako biskup pôsobil na prelome 4. a 5. storočia najmä v meste Hippo, dnes známom ako Annaba na území Alžírska. Lev XIV. patrí k rádu augustiniánov, ktorý vznikol v 13. storočí. V súčasnosti má asi 3000 rádových bratov pôsobiacich v 50 krajinách.
Pápež vysvetlil, že postava svätého Augustína zohráva dôležitú úlohu a v Alžírsku je mimoriadne rešpektovaný ako syn národa. Návšteva Alžírska by tiež podľa neho umožnila „pokračovať v dialógu a budovaní mostov medzi kresťanským a moslimským svetom“.
Podľa zdroja AFP z prostredia Vatikánu by Lev XIV. mohol zavítať aj do Kamerunu a Rovníkovej Guiney. Pápež by v budúcnosti rád navštívil aj Argentínu, Uruguaj a Peru, kde pôsobil viac ako 20 rokov ako misionár.
Lev XIV. v utorok ukončil svoju návštevu Libanonu, kam v nedeľu pricestoval po štvordňovej návšteve Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do čela katolíckej cirkvi. V Turecku sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny a spolu so zástupcami pravoslávnych, východných a ďalších cirkví si pripomenul 1700. výročie Nicejského koncilu.
V konfesionálne mimoriadne rozmanitom Libanone sa stretol s predstaviteľmi jednotlivých kresťanských cirkví, sunnitskými i šiitskymi duchovnými, ako aj zástupcami drúzov a alavitov. Návštevu zakončil v pondelok omšou pod holým nebom na pobreží mora v Bejrúte, na ktorej sa zúčastnilo 150.000 ľudí a pomodlil sa za obete výbuchu v bejrútskom prístave spred piatich rokov.