Pápež: Byť šokovaný požehnaním homosexuálnych dvojíc je pokrytectvo

Vatikán 7. februára (TASR) - Byť šokovaný rozhodnutím katolíckej cirkvi povoliť požehnanie homosexuálnych dvojíc je "pokrytecké". Pápež František to povedal v interview zverejnenom v stredu v katolíckom týždenníku Credere. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



"Nikto nie je pobúrený, keď dám požehnanie podnikateľovi, ktorý možno vykorisťuje ľudí, a toto je veľmi vážny hriech," uviedol pápež v rozhovore. "Ale (niektorí ľudia) sú pohoršení, ak ho dám homosexuálovi... Toto je pokrytectvo!" pokračoval pápež.



"Podstatou dokumentu je prijatie," vysvetlil. Dokumentom myslel pokyny, ktoré v decembri zverejnil cirkevný úrad pre náuku viery, ktoré povoľujú katolíckym kňazom požehnávať "dvojice v neregulárnych situáciách" a páry osôb rovnakého pohlavia. Požehnanie však musí byť jednoduché a nesmie sa mylne zamieňať so sviatosťou manželstva.



Šéfredaktorovi týždenníka Credere, pátrovi Vincenzovi Vitalemu, pápež povedal, že chce, aby bola cirkev bližšie k ľuďom, ktorým slúži.



"Ľudia tak veľa trpia, my duchovní niekedy žijeme spokojne..., je nutné vnímať tú službu, utrpenie ľudí," uviedol František. Povedal tiež, že "otvoriť Kúriu ženám je dôležité".



"V Rímskej kúrii je teraz niekoľko žien, pretože na niektorých pozíciách podávajú lepší pracovný výkon než muži," informoval František.



K svojim zdravotným problémom vrátane ťažkostí s chôdzou, pre ktoré niekedy používa invalidný vozík, pápež povedal: "Cirkev sa riadi s použitím hlavy, nie nôh."