Pápež celebroval omšu v Bejrúte, zúčastnilo sa na nej asi 150.000 ľudí
Desaťtisíce ľudí od skorého rána prichádzali na miesto konania omše. Pápež svoj posledný deň v Libanone začal návštevou najväčšej nemocnice pre ľudí s mentálnymi ťažkosťami v regióne.
Bejrút 2. decembra (TASR) - Približne 150.000 ľudí sa v utorok zúčastnilo na omši pod holým nebom na pobreží Bejrútu, ktorú celebroval pápež Lev XIV. Pápež vyhlásil, že Blízky východ potrebuje nové prístupy, aby odmietol mentalitu pomsty a násilia a otvoril nové kapitoly v mene zmierenia a pokoja. V posledný deň svojej trojdňovej návštevy sa Lev pomodlil v prístave Bejrútu, kde v lete 2020 došlo k výbuchu s vyše 220 obeťami na životoch, a navštívil Nemocnicu sv. Kríža neďaleko hlavného mesta. TASR o tom informuje podľa správ agentúr, AP, AFP, Reuters a portálu Vatican News.
Následne sa presunul do bejrútskeho prístavu, kde 4. augusta 2020 došlo k výbuchu, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí, vyše 7000 zranených a viac ako 300.000 ľudí prišlo o domov. Pápež niekoľko minút stál pred pamätníkom s menami všetkých obetí. Potom zapálil sviečku, dotkol sa venca z červených ruží položenom pri pamätníku a zdvihol ruky k modlitbe. Zvítal sa aj s rodinami niektorých obetí, ktorí držali fotografie svojich blízkych.
Pápež vo svojej homílii vyjadril vďaku za vrúcne prijatie v Libanone, a uviedol, že krásu tejto krajiny zatieňujú mnohé problémy - politická nestabilita, hospodárska kríza, násilie i konflikty.
„Začínajú však žiariť malé svetlá v libanonskej noci, najmä úprimná a pravá viera libanonského ľudu, zakorenená vo vašich rodinách a živená kresťanskými školami,“ vyhlásil. Obyvateľov Libanonu vyzval, aby navrátili krajine jej bývalú slávu. „Libanon, vstaň! Buď domovom spravodlivosti a bratstva! Buď prorockým znamením pre celú Levantu,“ apeloval Lev.
Okrem toho vyzval tých, ktorí „majú politickú moc tu a vo všetkých krajinách poznačených vojnou a násilím“, aby vypočuli svojich ľudí, ktorí volajú po pokoji.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi libanonským militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, ktorý však naďalej pokračuje v útokoch. Mnohí sa obávajú ďalšej eskalácie, objasňuje AFP.
Pápež Lev XIV. v utorok ukončí svoju návštevu Libanonu, kam v nedeľu pricestoval po štvordňovej návšteve Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi. V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom východe - tvoria asi 30 percent populácie. V pondelok sa Lev v Bejrúte stretol s kresťanskými a moslimskými predstaviteľmi, v nedeľu absolvoval stretnutie so štátnymi predstaviteľmi, diplomatmi a zástupcami občianskej spoločnosti v prezidentskom paláci v Bejrúte.
