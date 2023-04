Pápež chce objasnenie zmiznutia dievčaťa z Vatikánu spred 40 rokov

Rím 12. apríla (TASR) — Jedna z najväčších záhad Talianska — zmiznutie školáčky spred 40 rokov — vstúpila v utorok do novej fázy, keď sa jej brat stretol s vatikánskym vyšetrovateľom Alessandrom Diddim, ktorému pápež František dal voľnú ruku, aby prípad objasnil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Pietro Orlandi, brat Emanuely Orlandiovej, ktorá mala v čase svojho zmiznutia 15 rokov, v rozhovore pre televíziu La7 uviedol, že jeho rozhovor s Diddim trval takmer osem hodín. Diddi v ňom potvrdil, že má mandát od pápeža i štátneho sekretára Pietra Parolina, aby objasnil "každý aspekt" kauzy, nič nezanedbal a nebral ohľad na postavenie preverovaných osôb.



Emanuela bola štvrté z piatich detí Ercola a Marie Orlandiovcov. Jej otec bol zamestnancom Vatikánu, kde rodina žila. Emanuela je nezvestná od 22. júna 1983, keď sa nevrátila domov po hodine flauty v Ríme.



Prípad, ktorý bol predmetom priebežného vyšetrovania v Taliansku i vo Vatikáne, vzbudil novú celosvetovú pozornosť po tom, čo streamovacia služba Netflix koncom minulého roka začala vysielať seriál Vatican Girl (Dievča z Vatikánu: Zmiznutie Emanuely Orlandi).



Vatikánsky prokurátor Diddi v januári obnovil predchádzajúce bezvýsledné vyšetrovanie vo Vatikáne po tom, ako dostal spisy po svojom predchodcovi, ktorý odišiel do dôchodku.



Teórie o Orlandiovej zmiznutí sa rôznia. V 80. rokoch talianske médiá špekulovali, že bola obeťou únosu, ktorým sa malo dosiahnuť prepustenie Turka Mehmeta Aliho Agcu, odsúdeného za pokus o atentát na pápeža Jána Pavla II.



Ďalšie teórie ju spájali s hrobom Enrica De Pedisa, mafiána pochovaného v rímskej bazilike. Jeho hrobka bola otvorená v roku 2012, ale jej skúmanie viedlo k prehodnoteniu podozrenia o spojitosti medzi zmiznutím dievčaťa a rímskym zločineckým klanom.



V roku 2019 dostala rodina Orlandiovcov anonymný list, v ktorom sa píše, že Emanuelino telo by mohlo byť medzi telami pochovanými v hrobe na Teutónskom cintoríne pri hradbách Vatikánu.



Následne boli otvorené dve hrobky, nič sa však nenašlo, dokonca ani kosti dvoch nemeckých princezien, ktoré tam podľa záznamov pochovali v 19. storočí, píše agentúra Reuters. Ich pozostatky zrejme premiestnili počas prác, ktoré sa uskutočnili desaťročia pred Orlandiovej narodením.



V roku 2018 vyvolali záujem médií kosti nájdené počas zemných prác na vatikánskom veľvyslanectve v Ríme. Médiá vtedy naznačovali, že mohli patriť Orlandiovej alebo Mirelle Gregoriovej, ďalšej tínedžerke, ktorá zmizla v tom istom roku. Testy DNA však boli negatívne.



Dolná komora talianskeho parlamentu schválila v marci zriadenie parlamentnej komisie na vyšetrenie zmiznutia oboch dievčat.



Agentúra Reuters pripomenula, že polícia nikdy nevylúčila možnosť, že Orlandiová mohla byť obeťou únosu alebo zavraždená z dôvodov, ktoré nemajú spojitosť s Vatikánom. Tiež sa mohla stať obeťou obchodovania s ľuďmi.