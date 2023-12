Pápež chce jednoduchší pohreb, pochovaný chce byť mimo Vatikánu

Vatikán 13. decembra (TASR) - Pápež František chce výrazne zjednodušiť zložitý pápežský pohrebný rituál a ako prvý pápež za vyše storočie chce byť pochovaný mimo Vatikánu. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúr Reuters a ANSA.



František, ktorý v nedeľu oslávi 87. narodeniny, odhalil plány svojho pohrebu v rozhovore pre mexickú televíziu N+ odvysielanom v utorok. Prezradil v ňom, že si už nechal pripraviť hrob v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore).



Rozhovor nahrali ešte pred tým, ako pápež odslúžil omšu v Bazilike svätého Petra, pričom sa zdalo, že sa už zotavil z nedávnej bronchitídy. Počas interview sa často smial a diskutoval o rôznych témach vrátane svojho zdravia, migrácie či svojho vzťahu so zosnulým pápežom Benediktom XVI. a ďalších cestovných plánoch. Zdôraznil, že napriek zdravotným problémom z uplynulých rokov nikdy neuvažoval o rezignácii.



V súvislosti so svojím pohrebom povedal, že s ľuďmi vo Vatikáne pracuje na zjednodušení komplikovaných a dlhých pohrebných rituálov, ktoré boli použité pri pochovávaní jeho predchodcov.



Povedal tiež, že vzhľadom na svoju oddanosť Márii, Matke Božej, sa rozhodol, že bude pochovaný v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej, kam sa chodí modliť pred a po každej svojej zahraničnej ceste. Už vyše 100 rokov pritom pápežov pochovávajú v krypte pod Bazilikou svätého Petra, pripomína Reuters.



Pápež tiež podľa vlastných slov dúfa, že sa mu podarí budúci rok absolvovať tri zahraničné cesty, a to do niektorej krajiny v Polynézii či do Belgicka. Chcel by tiež uskutočniť prvú cestu do rodnej Argentíny od nástupu do funkcie v roku 2013.