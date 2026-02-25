< sekcia Zahraničie
Pápež čoskoro navštívi Monako
Od 13. do 23. apríla potom navštívi štyri africké krajiny – Alžírsko, Kamerun, Rovníkovú Guineu a Angolu.
Vatikán 25. februára (TASR) — Pápež Lev XIV. absolvuje od marca do júna tri zahraničné cesty, v rámci ktorých postupne navštívi Monako, štyri africké krajiny a Španielsko. Oznámil to v stredu Vatikán, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Ako prvé navštívi pápež 28. marca Monacké kniežatstvo, ktoré je podľa tamojšej ústavy oficiálne katolíckym štátom. Bude to Levova druhá zahraničná cesta od mája 2025, keď stal hlavou 1,4 miliardy katolíkov po celom svete.
Do moslimského Alžírska zavíta Lev XIV. prvýkrát. Táto návšteva (13. - 15. apríla) bude obzvlášť symbolická, keďže v meste Tagaste (teraz Súk Ahrás) v dnešnom Alžírsku sa v štvrtom storočí narodil svätý Augustín. Podľa spirituality tohto cirkevného učiteľa vznikol v 13. storočí v dnešnom Taliansku Rád svätého Augustína, v ktorom neskorší pápež Lev XIV. ešte ako Robert Prevost pôsobil v rokoch 2001 - 2013 ako generálny predstavený.
Pápežova návšteva Alžírska, ktorá bude zameraná na medzináboženský dialóg, sa uskutoční 30 rokov po zabití siedmich francúzskych trapistických mníchov počas občianskej vojny v 90. rokoch 20. storočia.
Počas návštevy Angoly a Kamerunu, kde pri pokračujúcich násilnostiach naďalej zomierajú civilisti, bude pápež zrejme vyzývať na mier a dialóg.
Štvrtá zahraničná cesta zavedie pápeža v dňoch 6. - 12. júna do Španielska. Podľa webu Vatican News najprv navštívi hlavné mesto Madrid a potom odcestuje do Barcelony, kde posvätí najnovšiu a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Família. Následne odcestuje na Kanárske ostrovy, španielske súostrovie ležiace pri pobreží západnej Afriky, ktoré je kľúčovým bodom na migračnej trase do Európy.
