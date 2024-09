Pápež doletel do mestečka v Papue-Novej Guinei spolu s dodávkou pomoci

Port Moresby 8. september (TASR) - Pápež František v nedeľu odletel do džungle na juhozápade tichomorského ostrovného štátu Papua-Nová Guinea, aby navštívil katolíkov žijúcich v jednej z najodľahlejších oblastí sveta v mestečku Vanimo. Cieľom cesty bolo okrem iného doručiť zdravotnícky materiál a ďalšiu pomoc obyvateľom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi spolu s malým sprievodom dorazil do mestečka s približne 12.000 obyvateľmi, ležiaceho v severozápadnom cípe krajiny. V tejto lokalite nie je tečúca voda a dodávky elektrickej energie sú veľmi obmedzené. Osemdesiatsedemročný pápež tam priniesol stovky kilogramov vecí na pomoc miestnemu obyvateľstvu vrátane liekov, oblečenia, hračiek či hudobných nástrojov pre žiakov, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



Pápež navštívil tento štát zložený zo 600 ostrovov v rámci svojej 12-dňovej cesty po štyroch krajinách juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Ide o najdlhšiu cestu v rámci jeho 11-ročného pontifikátu.



Do Vanima prišiel na pozvanie miestnych misionárov z katolíckeho inštitútu. "Robíte niečo krásne a je dôležité, aby ste na to neboli sami," povedal František davu misionárov a veriacich v mestečku. "Žijete v nádhernej krajine obohatenej o veľkú rozmanitosť rastlín a vtáctva... Kráse krajiny zodpovedá aj krása spoločenstva, v ktorom sa ľudia navzájom milujú," dodal pápež.



Podľa údajov Vatikánu žije v približne desaťmiliónovej Papue Novej-Guinei asi 2,5 milióna katolíkov. Krajina sa zároveň stala centrom záujmu medzinárodných spoločnosti pre svoje zásoby zemného plynu, zlata či iných surovín.



Hlava katolíckej cirkvi v sobotu preto upozornila lídrov ostrovného štátu, že z prírodných zdrojov ich krajiny musia mať prospech všetci obyvatelia. "Tieto statky sú určené Bohom pre celé spoločenstvo," povedal pápež papuánskym lídrom. Tamojších predstaviteľov zároveň vyzval, aby zastavili špirálu kmeňového násilia, ktoré podľa jeho slov "prináša mnoho obetí, bráni ľuďom žiť v mieri a bráni rozvoju".



Vo Vanime pápež vyzval aj miestnych veriacich, aby "skoncovali s deštruktívnym správaním, akým je násilie, nevera, vykorisťovanie či alkoholizmus a užívanie drog". Označil to za zlo uväzňujúce človeka, ktoré všetkých oberá o šťastie.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi bude v krajine do pondelka. Následne odcestuje na Východný Timor a neskôr do Singapuru. Do Ríma sa vráti 13. septembra.