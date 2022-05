Pápežovi darovali fotku vietnamského dievčatka zasiahnutého napalmom

Vatikán 11. mája (TASR) - Fotoreportér agentúry Associated Press (AP) na dôchodku Nick Ut daroval v stredu pápežovi Františkovi kópiu svojej slávnej fotografie vietnamského dievčatka zasiahnutého napalmom, za ktorú dostal Pulitzerovu cenu. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Nahé popálené dievčatko na fotografii urobenej 8. júna 1972 má deväť rokov a uteká spolu s ďalšími deťmi z horiacej vietnamskej dediny, ktorá sa stala terčom útoku napalmom.



Ut a Kim Phuc Phan Thi z ikonickej snímky sa s Františkom stretli na konci generálnej audiencie na vatikánskom Námestí svätého Petra.



Kim Phuc, ktorá neskôr emigrovala do Kanady a založila si tam rodinu, sa s bývalým kardinálom Jorgem Mariom Bergogliom zoznámila pred niekoľkými rokmi v jeho rodnom meste Buenos Aires v Argentíne, kam cestovala v rámci svojej práce ako veľvyslankyňa dobrej vôle UNESCO.



"Pozrel sa na snímku a hneď si na ňu spomenul," povedal Ut pre agentúru AP krátko po stretnutí. Phuc uviedla, že si nebola istá, či si ju bude pápež pamätať vzhľadom na stovky ľudí, ktorých denne stretáva.



"Ale pamätal si veľmi dobre. Povedal: ’Pamätám si ťa, poznám ťa. Pamätáš si, že sme sa stretli v Buenos Aires?’ a ja som odpovedala: ’Áno, pamätám sa’. Povedala som mu, že nech ho Boh požehná za všetko, čo urobil pre mier," sprostredkovala stretnutie Phuc.



Obaja pricestovali do Talianska, aby otvorili výstavu Utových fotografií v Miláne pred výročím slávnej čiernobielej fotografie, ktorá sa stala symbolom vietnamskej vojny.



Ut mal iba 21 rokov, keď fotografiu vo Vietname zhotovil. Následne fotoaparát odložil a malú Kim Phuc odviezol do nemocnice, kde jej lekári zachránili život.



Neskôr sa stal fotografom agentúry AP v americkom Los Angeles, na dôchodok odišiel v roku 2017.



Phuc pri spomienke na hrôzu toho dňa povedala, že pred 50 rokmi bola svetu známa len ako obeť vojny. "Ale práve teraz, o 50 rokov neskôr, už nie som obeťou vojny. Som matka, stará mama a preživšia volajúca po mieri," dodala.