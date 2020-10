Pápež dostal ako dar z Japonska papamobil poháňaný vodíkom

Vatikán 12. októbra (TASR) - Automobilový park, ktorý má k dispozícii pápež František, sa rozrástol o auto značky Toyota Mirai, darované japonskými biskupmi. Informovalo o tom najnovšie vydanie talianskeho motoristického magazínu Virgilio Motori.



Auto je biele - ako všetky papamobily. Má dĺžku 5,1 metra a výšku 2,7 metra. Auto bolo dodané v špeciálnej úprave. Je poháňané vodíkom a emituje veľmi malé množstvo skleníkových plynov.



Jeho jedinou nevýhodou nateraz je, že jediná funkčná stanica na tankovanie vodíka je v severotalianskom meste Bolzano pri hraniciach s Rakúskom. S plnou nádržou papamobil dokáže prejsť 500 kilometrov.



Tento jedinečný exemplár, ktorý vlani v novembri pri príležitosti pápežovej cesty do Japonska navrhla tamojšia značka Toyota, dodali do Vatikánu a predstavili 7. októbra neďaleko vatikánskej rezidencie Domus Sanctae Marthae, kde pápež býva.



Prvý papamobil pochádza z obdobia pontifikátu pápeža Pia X., ktorému newyorský arcibiskup v roku 1909 daroval auto Itala 20/30. Reálne sa toto auto použilo len počas pontifikátu Pia XI.



Po pokuse o atentát na Jána Pavla II. z 13. mája 1981 boli prijaté početné bezpečnostné opatrenia na ochranu pápeža, ktoré si vynútili aj revíziu koncepcie papamobilov: pápež začal trvale používať obrnené vozidlo s nepriestrelnou sklenenou kabínou.



Počas pontifikátu emeritného pápeža Benedikta XVI. vatikánske garáže neprešli nijakou výraznou zmenou, pápež František však krátko po svojom nástupe na Petrov stolec vyjadril želanie nepoužívať tradičné sedany, ktoré si želal nahradiť skromnejšími modelmi.



V roku 2016 pápež podnikol svoju súkromnú cestu do zemetrasením zničeného mesta Assisi autom značky Volkswagen Golf.